ABD'de Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısı kabul edildi

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasını öngören tasarıyı bugün Senatoya sunuldu. ABD Senatosu'nda Cemal Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısı kabul edildi.

ASKERİ DESTEĞİ KESME KARARI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş yetkilerini kısıtlayacak ve ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteğin durdurulmasını öngören yasa tasarısı da bugün genel kurulda oylandı. Oylama sonuncunda ABD Senatosu, Yemen'de S.Arabistan'a askeri desteğin kesilmesini öngeren yasayı kabul etti.

