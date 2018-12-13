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ABD'de Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısı kabul edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2018 23:25 | Son Güncelleme

ABD Senatosu'nda Cemal Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısı kabul edildi. Öte yandan, ABD Senatosu, ABD'nin Yemen'deki savaş bağlamında Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını da kabul etti.

ABD'de Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısı kabul edildi

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasını öngören tasarıyı bugün Senatoya sunuldu. ABD Senatosu'nda Cemal Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısı kabul edildi.

ASKERİ DESTEĞİ KESME KARARI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş yetkilerini kısıtlayacak ve ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteğin durdurulmasını öngören yasa tasarısı da bugün genel kurulda oylandı. Oylama sonuncunda ABD Senatosu, Yemen'de S.Arabistan'a askeri desteğin kesilmesini öngeren yasayı kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suudi Arabistan Yemen Cemal Kaşıkçı veliaht prens

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