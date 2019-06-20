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ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2019 20:14 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı kabul etti

Senato'daki oylamada 45 "hayır" oyuna karşılık 53 "evet" oyuyla geçen tasarıya, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin destek vermesi dikkati çekti.

Bazı senatörler tarafından oylama öncesi yapılan açıklamalarda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülmesinin göz önünde bulundurulacağı ve Suudi yönetiminin bundan sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

TRUMP, NİSAN AYINDA BENZER BİR YASA TASARISINI VETO ETMİŞTİ

Trump, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) gibi bazı ülkelere 22 ayrı silah satışı için Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanma kararı almıştı. Bu karar, Kongrenin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, nisan ayında ABD Kongresinden geçen benzer bir yasa tasarısı Trump tarafından veto edilmişti. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
ABD Senatosu yasa tasarısı

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