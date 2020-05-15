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ABD Senatosu Uygur Tasarısını Onayladı

15.05.2020 02:50 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump yönetimini Çin’in Müslüman azınlık Uygurlar’a uyguladığı baskı politikasına karşı daha sert adımlar atmaya çağıran bir tasarıyı onayladı

ABD Senatosu Uygur Tasarısını Onayladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump yönetimini Çin’in Müslüman azınlık Uygurlar’a uyguladığı baskı politikasına karşı daha sert adımlar atmaya çağıran bir tasarıyı onayladı.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve her iki partiden de destek bulan tasarı, Uygurlar’a ve diğer Müslüman gruplara baskı politikasından sorumlu olanlara karşı yaptırımlar getirilmesi çağrısında bulunuyor.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi James Risch ve komisyonun kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez, tasarının geçmesini, ‘’totaliter Çin hükümetinin yaygın ve korkunç insan hakları suistimallerine karşı koymada önemli bir adım’’ olarak niteledi.

Senato’da oybirliğiyle kabul edilen tasarının, Başkan Donald Trump’ın imzasına sunulmadan önce Temsilciler Meclisi’nde de onaylanması gerekiyor.

Risch ve Menendez, Temsilciler Meclisi’ne tasarıyı süratle onaylayarak Başkan Trump’ın masasına göndermesi çağrısında bulundu.

Senato’nun bu adımı, Trump yönetimiyle Çin arasında Corona virüsü salgını kaynaklı gerilimin giderek dozunu arttırdığı bir zamana denk geldi. Washington Çin’i salgın ilk ortaya çıktığında şeffaf olmamak ve salgının bu noktaya gelmesine neden olmakla suçluyor.

Birleşmiş Milletler, 1 milyondan fazla Müslüman Uygur’un Sincan bölgesinde toplama kamplarında tutulduğunu tahmin ediyor.

Çin ise kampların eğitim amaçlı olduğunu ve Uygurlar’a kötü muamele yapmadıklarını savunuyor.

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