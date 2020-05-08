ABD Senatosu Uygur Tasarısını Oylamaya Hazırlanıyor

ABD, Çin’in Müslüman azınlık Uygurlar’a uyguladığı baskı politikasına karşı tutumunu sertleştirmeye hazırlanıyor. Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Trump yönetimine bu yönde çağrı yapan bir tasarının Senato’dan yakında geçmesini beklediğini söyledi.

McConnell, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun sunduğu her iki partiden de destek alan tasarının, Başkan Donald Trump’a, ‘’baskıdan sorumlu olanlara karşı hedefe yönelik yaptırımların uygulanması’’ çağrısı yaptığını kaydetti.

Senato Genel Kurulu’na hitap eden Cumhuriyetçi McConnell, ‘’Senato’nun yakın zamanda Senatör Rubio’nun Uygur İnsan Hakları Politikası Kanunu’nu geçirme yönünde adım atacağını bekliyorum’’ dedi.

Rubio’nın ekibinden yapılan açıklamada da tasarının oybirliği ile yakında geçmesini umdukları belirtildi ancak tam bir tarih verilmedi. Tasarı sadece Uygurlar’ı değil Çin’deki tüm Müslüman azınlık grupları kapsıyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir kaynak, oylamanın gelecek hafta gibi yakın bir zamanda olabileceğini ancak erteleme ihtimalinin de hala bulunduğunu belirtti.