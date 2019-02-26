ABD Senatosunda Kaşıkçı cinayeti görüşülecek

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri ve Başkan Donald Trump yönetimi, Suudi Arabistan yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen krizindeki rolünü görüşecek.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayeti konusunda kendisiyle irtibat halinde olduğunu belirtti.

Risch, özellikle Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat teşkilatları ile çok sayıda görüşme yaparak konuya ilişkin pek çok kez brifing aldığını açıkladı.

ABD yönetiminin Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olan 17 kişiyi belirleyip yaptırım uygulamasını takdir ettiğini belirten Risch, soruşturmanın henüz bitmediğini ve Dış İlişkiler Komitesi olarak bu hafta Global Magnitsky Yasası kapsamında yönetim ile basına kapalı görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

Risch ayrıca, pazartesi Yemen krizine ilişkin bir görüşme daha düzenleyeceklerini ifade ederek, "ABD’nin dünyadaki rolünü geniş bir şekilde kapsayacak olan bu görüşme, bu ve bunun gibi diğer konuları mevcut komite üyeleriyle kamuoyu önünde tartışma fırsatı sağlayacak." dedi.