ABD Senatosu’nda Kongre İşgali Soruşturması

6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen saldırı, ABD Senatosu'nun iki ayrı komisyonununda yakın inceleme altında. Salı günkü iki ayrı oturumda Kongre binasının güvenliği ve güvenlik güçlerinin baskına verdiği karşılık ele alınacak.
Senato İç Güvenlik Komisyonu ve Hükümet İşleri Komisyonu'ndaki oturumlarda Senato ve Temsilciler Meclisi’nin aynı zamanda emniyetinden de sorumlu olan protokol müdürleri Michael Stenger ve Paul Irving ifade verecek. Senato'daki oturumlarda ifadelerine başvurulacak diğer yetkililer Kongre Polisi'nin eski şefi Steven Sund ve Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Başkan Vekili Robert Contee.
Eski Başkan Donald Trump taraflarlarından oluşan kalabalığın düzenlediği saldırıdan sonra istifa eden Senato ve Temsilciler Meclisi protokol müdürleri Stenger ve Irving, ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.
Demokrat Partili Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Salı günkü oturumlarda Kongre üyelerinin güvenlik birimlerinin saldırı öncesinde nasıl veri paylaşımı yaptığına, Ulusal Muhafız birliklerinin Kongre Polisi'ne destek olmak için bölgeye sevk edilmelerinin zamanlamasına ve Kongre binasının güvenliğinden sorumlu birimlerin komuta yapısının güvenlik açıklarının ortaya çıkmasında rol oynayıp-oynamadığına odaklanacağını söyledi.
Senato Mevzuat Komisyonu Başkanı Klobuchar ayrıca Senato komisyonlarının yürüttükleri soruşturmanın parçası olarak Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Kongre saldırısına verdikleri yanıtı incelemek için en az birer oturum daha düzenlemesinin planlandığını belirtti.
Özel komisyon kurulacak
ABD Kongresi ayrıca Kongre baskınının soruşturulması için partilerüstü ve bağımsız bir komisyon kurulmasını da planlıyor. Kongre'daki bazı komisyonlar, baskının farklı yönleriyle alınmasının planlandığını kaydetti. Federal güvenlik güçleri, Kongre baskınına karışmakla suçlanan 230'dan fazla kişiyi tutuklamıştı. Başkan Joe Biden’ın Adalet Bakanlığı’na aday gösterdiği Merrick Garland da Pazartesi günü Senato Adalet Komisyonu'nda düzenlenen onay oturumunda Kongre saldırısına ilişkin soruşturmanın önceliklerinin başında geleceğini söyledi.
6 Ocak'taki saldırı, ABD Kongresi'nin her iki kanadının Joe Biden'ın 3 Kasım 2020 seçimlerinde elde ettiği zaferi tescillemek için ortak oturum düzenlediği sırada yapılmıştı. İsyancılar Kongre binasının pencere ve kapılarını kırmış, güvenlik görevlileriyle arbedeye girmiş, çok sayıda polis olayda yaralanmıştı. Kongre üyeleri saldırıdan korunmak için ofislerine kaçmış, ancak saldırıdan sadece birkaç saat sonra yeniden toplanarak Joe Biden'ın aldığı oyların sayımını tamamlayarak tescil etmişti.
Saldırıda biri Kongre polisi toplam beş kişi hayatını kaybetmişti.
Temsilciler Meclisi, saldırdan sonraki haftalarda destekçilerini isyana teşvik ettiği gerekçesiyle eski Başkan Trump hakkında azil davası açmış, ancak Trump, Senato'da görülen davada aklanmıştı.