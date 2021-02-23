ABD Senatosu’nda Kongre İşgali Soruşturması

6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen saldırı, ABD Senatosu'nun iki ayrı komisyonununda yakın inceleme altında. Salı günkü iki ayrı oturumda Kongre binasının güvenliği ve güvenlik güçlerinin baskına verdiği karşılık ele alınacak.

Senato İç Güvenlik Komisyonu ve Hükümet İşleri Komisyonu'ndaki oturumlarda Senato ve Temsilciler Meclisi’nin aynı zamanda emniyetinden de sorumlu olan protokol müdürleri Michael Stenger ve Paul Irving ifade verecek. Senato'daki oturumlarda ifadelerine başvurulacak diğer yetkililer Kongre Polisi'nin eski şefi Steven Sund ve Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Başkan Vekili Robert Contee.

Eski Başkan Donald Trump taraflarlarından oluşan kalabalığın düzenlediği saldırıdan sonra istifa eden Senato ve Temsilciler Meclisi protokol müdürleri Stenger ve Irving, ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.

Demokrat Partili Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Salı günkü oturumlarda Kongre üyelerinin güvenlik birimlerinin saldırı öncesinde nasıl veri paylaşımı yaptığına, Ulusal Muhafız birliklerinin Kongre Polisi'ne destek olmak için bölgeye sevk edilmelerinin zamanlamasına ve Kongre binasının güvenliğinden sorumlu birimlerin komuta yapısının güvenlik açıklarının ortaya çıkmasında rol oynayıp-oynamadığına odaklanacağını söyledi.