ABD Senatosu’nda Seçim Yasası Tartışması

Senato’da Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti liderlerinin komisyonun çalışma oturumuna sürpriz bir şekilde katılmaları, 2022’de yapılacak Kongre seçimlerinin tartışılmaya başlandığı sırada böyle bir seçim yasası tasarısının ilerletilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu yasa tasarısının maddelerinden biri eyaletlerin geçtiğimiz yıl Kasım ayındaki seçimlerde pandemi sebebiyle yaygın şekilde kullanılan, posta yoluyla oy verme uygulamasının genişletilmesine ilişkin. Yasa tasarısı sandığa giderek şahsen oy kullanma saatlerinin de uzatılmasını öngörüyor.

Senato Kural ve İdare Komisyonu’nda, Demokratlar tarafından bazı eyaletlerde seçim yetkililerinin katkılarıyla kaleme alınan 886 sayfalık yasa tasarısının gün boyu hararetli tartışmalara yol açması bekleniyordu.

ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında seçim kampanyası ve seçim yasası konusunda tartışma yaşandı. Demokratlar sandığa erişimi arttıracağını savunduğu kapsamlı seçim yasası tasarısını geçirmek istiyor, Cumhuriyetçiler’in kontrolunda bulunan eyaletlerse yeni kısıtlamalar getirmeye çalışıyor.

Demokratlar: “Tasarının amacı oy kullanılmasını kolaylaştırmak”

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, “Komisyonun önündeki tasarının çok basit bir çıkış noktası var. Bu çıkış noktası oy kullanılmasını zorlaştırmak değil kolaylaştırmak” dedi.

Schumer, konuşmasının önemli bir bölümünü bu yıl içinde Cumhuriyetçiler’in kontrolunda bulunan eyaletlerde yürürlüğe giren seçim yasası değişikliklerine ayırdı, Demokrat lider bu değişiklikleri “anti-demokratik” olarak niteledi ve bu değişikliklerden “baskının ağır kokusunun” geldiğini savundu.

Temsilciler Meclisi ve Senato’daki tasarılar, Kongre temsil bölgelerinin partizan bir şekilde belirlenmesi ve seçim kampanyalarına bağış yapan kişilerin kimliklerinin gizlendiği karanlık para katkılarının sınırlandırılmasına son vermeyi amaçladığı için seçim reformlarının ötesine geçiyor.

Senato komisyonunun yaptığı çalışmanın arka planında, 2020 seçimlerinde herhangi bir kanıta dayandırmadan usulsüzlük yapıldığını iddia eden ve seçimi Demokrat Joe Biden karşısında kaybeden eski Başkan Donald Trump var. Araştırmacılara göre ABD’de seçim usulsüzlüğü çok nadir yaşanıyor.