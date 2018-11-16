ABD Senatosunda Suudi Arabistan'a yönelik yeni yaptırım hamlesi

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosunda, Cemal Kaşıkçı suikasti ile ilişkili olarak Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması da dahil bir dizi yaptırımı içeren yeni bir yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.

New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ile Indiana Senatörü Cumhuriyetçi Todd Young'ın öncülüğünde hazırlanan tasarıya, Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Susan Collins ile Demokrat senatörler Jack Reed ve Jeanne Shaheen de destek verdi.

Tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Menendez, ABD yönetiminin Kaşıkçı suikastiyle ilgili olarak 17 Suudi yetkiliye getirdiği yaptırım kararının yeterli olmadığını ve bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

- "Şeffaf ve kabul edilebilir bir soruşturma yapılmalı"

Menendez, açıklamasında, "Kaşıkçı cinayetine ilişkin şeffaf ve kabul edilebilir bir soruşturma yapılmalıdır. Bu tasarı ile Kongre, hesap verebilirlik ve insan haklarına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de sürdürdüğü savaşa da değinen Menendez, "Kongre, Yemen'de çatışmaların acil olarak durdurulmasını talep etmektedir." çağrısında bulundu.