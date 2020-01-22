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  4. ABD Senatosu'nda Trump'ın ilk azil duruşması Demokratların önergesi reddedildi

ABD Senatosu'nda Trump'ın ilk azil duruşması Demokratların önergesi reddedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

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ABD (DHA) ? ABD Başkanı Donald Trump?ın yargılandığı Senato?daki ilk azil duruşması tamamlandı. Cumhuriyetçiler, Demokratların Beyaz Saray?dan belge talep eden önergesini 47?ye karşı 53 oyla reddetti.
ABD Senatosu Genel Kurulu?nda başlayan ilk azil duruşması yaklaşık 13 saat sürdü. Bundan sonraki yargılama sürecinin nasıl gerçekleşeceğinin karara bağlandığı duruşmada, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki fikir ayrılıkları da ortaya çıktı. Yargılama usullerinin tartışıldığı bölümde söz alan Demokrat savcı senato üyeleri ile Başkan Trump?ın avukatları birbirine zıt ifadelerle kendi argümanlarını savundu. Demokratların 3 değişiklik önergesi Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi. Demokratların Ukrayna soruşturması ile ilgili Beyaz Saray?dan belge talep edilmesini öngören değişiklik önergesi 47 evet oyuna karşılık 53 hayır oyu ile reddedildi.
50 eyaleti 2'şer senatörün temsil ettiği 100 üyeden oluşan ABD Senatosu'nda çoğunluk Cumhuriyetçilerin elindi.
Temsilciler Meclisi, 24 Eylül 2019?da Başkan Donald Trump hakkında, Ukrayna?da rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturulması karşılığında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy?e Ukrayna?ya askeri yardımı serbest bırakacağı yönündeki iddiaları gündeme getirerek azil soruşturmasını başlatmıştı.

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