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ABD Senatosunda Türkiye karşıtı tasarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 02:59 | Son Güncelleme

Senatoda, "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketi hazırlandı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosunun, Suriye sınırındaki terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketi hazırladığı bildirildi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan yaptırım paketinde Türkiye'yi hedef alan ağır maddelere yer verildi.

Söz konusu paketin taslağını Twitter'dan paylaşan Graham, Kongredeki iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savundu.

Buna göre, yaptırım paketinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanların adı tasarıda yer aldı.

Öte yandan, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını 90 gün içerisinde durdurmaması halinde askeri ve ticari sektörlerine de ağır yaptırım uygulanması istenen pakette, Türk Silahlı Kuvvetlerine uçak, araç, makine ve ilgili tüm parça satışının yanı sıra askeri istihbarat paylaşımının da durdurulması çağrısı yapıldı.

Bununla beraber, enerji ve petrol satışı konusunda Türkiye'ye ve Türkiye ile iş birliği yapan yabancı ülke ve kuruluşlara yaptırım uygulanması teklif edilen pakette, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı kapsamında da yaptırım istendi.

Söz konusu tasarının Senato'da oylanıp kabul edilmesi durumunda Trump'ın masasına gelmeden önce Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi gerekiyor.

Ancak Trump'ın bu tür bir yasa tasarısını veto etme yetkisi bulunuyor. Kongrenin her iki kanadında da 3'te 2 çoğunluğun üzerinde kabul edilmesi halinde ise Trump'ın veto yetkisini aştığı için tasarılar doğrudan yasalaşıyor.

Cumhuriyetçi Senatör Graham'in operasyona karşı son günlerdeki paylaşımları Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

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ABD Senatörü Lindsey Graham Barış Pınarı Harekatı Türkiye yaptırım

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