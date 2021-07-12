ABD Senatosu’nda Yoğun Altyapı Gündemi

İki haftalık aradan sonra çalışmalarına yeniden başlayan ABD Senatosu son yılların en iddialı gündem maddelerinden biri olan, Demokrat Başkan Joe Biden’ın milyarlarca dolarlık altyapı planını tartışmaya devam edecek. Cumhuriyetçiler, paketin maliyetinin vergileri arttırarak karşılanmasına karşı mücadeleye hazırlanıyor.

Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, bu yaz hem iki partinin de üzerinde uzlaştığı 1,2 trilyon dolarlık altyapı planı hem de sadece Demokratlar’ın onayıyla geçecek ikinci bir altyapı paketi için ilk adımı atacak oturumları ve oylamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Schumer Cuma günü 47 Demokrat Senato üyesi ve Demokratlar’la aynı çizgide yer alan iki bağımsız üyeye hitaben yazdığı mektupta senatörlerin uzun geceler ve hafta sonları çalışmaya, ayrıca önceden planlanan Ağustos tatilinde Washington'da kalma olasılığına da hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ise altyapı paketinin maliyetinin vergilerin arttırılarak karşılanması konusunda sıkı bir mücadeleye girecekleri sözünü verdi.

1,2 trilyon dolarlık altyapı planı konusunda büyüyen mücadelenin ortasında, Kongre, Temmuz sonunda sona erecek borçlanma yetkisinin süresinin uzatılması konusunda da bölünme riskiyle karşı karşıya.

31 Temmuz’dan sonra sorunun çözülememesinin, küresel mali piyasalarını olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Demokrat liderler üzerinde baskı

Demokratlar, Kongre'nin her iki kanadını da çok az farklarla kontrol ediyor. Tasarıların geçirilmesinde başarılı olmaları için Temsilciler Meclisi'nde birkaç oydan fazlasını, Senato’da ise hiçbir oyu kaybetmemeleri gerekiyor. Her iki parti de altyapı paketini gelecek yıl yapılacak ve Kongre'yi kimin kontrol edeceğini belirleyecek seçimlerden önce yürürlüğe girecek en önemli tasarı olarak görüyor.

4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı tatili boyunca, iki partiden senatörlerin oluşturduğu bir grup, altyapı tasarısı konusunda Haziran ayında genel hatlarıyla belirlenen bir planın ayrıntılarını kararlaştırmak için çalıştı. Kongre üyelerine göre 1,2 trilyon dolarlık pakete kaynak bulma konusu tartışma yaratmaya devam etti.

Anlaşmanın yollar, köprüler ve diğer kritik altyapı projelerine ve daha kırsal bölgelerde genişbant internet hizmetine kaynak sağlaması bekleniyor.

McConnell’dan eleştiri ve uyarı

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, partilerüstü tasarının Kongre’de ilgi çekme olasılığı olduğunu söyledi; ancak maliyetlerin ulusal borçlanmayı arttırmadan karşılanması gerektiği uyarısında bulundu.

Memleketi Kentucky eyaletinde halka açık etkinliklerde konuşan McConnell, her iki partinin de desteğini alan altyapı planı dışında Demokratlar’ın ikinci altyapı planının getirebileceği vergi artışlarını sert şekilde eleştirdi.

Ağustos ayında Kongre’nin gireceği tatil öncesinde yapılması gerekenlerden biri, 1,2 trilyon dolarlık paketten daha büyük bir altyapı paketi konusunda Demokratlar’ın Senato’da Cumhuriyetçiler’in desteği olmaksızın ilerleyebilmeyi sağlayacak teknik çerçevenin oluşturulması.

Demokratlar’ın bunu, tasarıların çoğunun geçmesi için gereken 60 oy kuralını devre dışı bırakacak ‘‘uzlaşma’’ yöntemiyle yapması gerekiyor.

Biden’ın ilk yasama yılı hayallerinin son parçası olan büyük maliyetli ‘‘insani altyapı paketi’’ iklim değişikliği, ABD genelinde eğitim fırsatlarının ve yaşlılar için evde bakım olanaklarının genişletilmesi gibi maddeleri içeriyor.

Bu girişimlere karşı çıkan McConnell, bazı ılımlı Demokratlar’ın da desteğini almayı umuyor.

Ilımlı Demokratlar azla yetinmeye razı

Senato Bütçe Komisyonu başkanı, önde gelen liberal isimlerden Bernie Sanders, 6 trilyon dolarlık bu yatırımları desteklerken komisyondaki bazı daha ılımlı Demokratlar, daha azıyla yetinmeyi tercih ediyor.

Cumhuriyetçiler’le birlikte kurumsal şirketlerin lobi grupları da vergi artışlarının Corona virüsü salgını enkazından çıkan ABD ekonomisine zarar vereceğini savunarak, girişimi engellemeye yönelik planlar yapıyor.

Öte yandan siyasi yelpazenin her kesiminden Demokrat, seçmenleri için önemli olan hükümleri pakete eklemenin yolunu arıyor. İlerici Demokratlar geçici olarak uzatılan çocuk vergi indiriminin kalıcı hale getirilmesini isterken; yüksek vergilerin alındığı Demokrat eyaletlerin Kongre üyeleri Cumhuriyetçiler’in geçirdiği 2017 vergi yasasında yer alan eyalet ve yerel vergi indirimleri (SALT) üzerindeki üst sınırın hafifletilmesinde ısrar ediyor.

Demokratlar’ın Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki sınırlı çoğunluğu parti liderlerinin üyelerin hepsinin taleplerini dikkate almasını gerektiriyor. Aksi halde kritik iki tasarının geçmesi tehlikeye düşebilir.

