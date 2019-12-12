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ABD Senatosu’ndan Ermeni Tasarısına Onay

12.12.2019 21:59 | Son Güncelleme

ABD Senatosu 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etti. Tasarıya ilişkin oylama yapılması daha önce 3 senatör tarafından bloke edilmişti. Tasarının kabul edildiğini, Kongre'de tasarının en büyük destekçilerinden Demokrat Senatör Bob Menendez Twitter hesabından duyurdu

ABD Senatosu’ndan Ermeni Tasarısına Onay

ABD Senatosu 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etti. Tasarıya ilişkin oylama yapılması daha önce 3 Senatör tarafından bloke edilmişti.

Ermeni tasarısının Senato’da kabul edildiğini, tasarının en büyük destekçisi olan ve Türkiye konusunda sert tavrıyla bilinen Demokrat Senatör Bob Menendez Twitter hesabından duyurdu.

Senato’daki oturumda konuşan Senatör Menendez kabul edilen tasarı için “Senato’nun bu tasarıyı kabul ederek tarihin doğru tarafında durması uygundur” ifadelerini kullandı.

1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Ermeni tasarısı, Türkiye’ye yaptırım öngören bir başka yasa tasarısıyla birlikte 29 Ekim tarihinde Temsilciler Meclisi’nden 11’e karşı 405 oyla ezici bir çoğunlukla geçmişti. Karar tasarısının Senato’da oylanması, Beyaz Saray’dan gelen talep sebebiyle 3 Cumhuriyetçi Senatör tarafından bloke edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Beyaz Saray ziyareti sırasında Cumhuriyetçi senatörlerle görüşmesinin ardından, Ermeni tasarısının oylanmasını ilk olarak Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham engellemişti. Daha sonraki tarihlerde de Cumhuriyetçi Senatör David Perdue ve yine Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer tasarının oylanmasını engellemişti.

Senato’daki oturumda konuşan Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, “Tasarıyı kabul etmek üzere oylama yapmak için bu üç hafta içinde Senato’ya dördüncü gelişimiz. Bugün başarılı olduğumuz için müteşekkirim” dedi, kararın gecikmiş bir karar olduğunu savundu.

Tasarı 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasının dışında, ABD yönetimini “soykırımın inkarıyla bağdaştırılması girişimlerini” de reddediyor, bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesini teşvik ediyor.

Senato’nun Ermeni tasarısını kabul etmesi, Dış İlişkiler Komisyonu’nun Türkiye’ye hem Suriye operasyonu hem de S-400 alımı sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarının kabul edilmesinin ardından geldi. Bu yaptırım tasarısının da Senato Genel Kurulu’na ne zaman geleceğine ilişkin net bir takvim bulunmuyor.

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