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ABD Senatosu’ndan Geçici Harcama Tasarısına Onay

12.12.2020 00:24 | Son Güncelleme:
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ABD Senatosu’ndan Geçici Harcama Tasarısına Onay

ABD Senatosu bugün, federal dairelere bütçe akışının Cuma gece yarısından itibaren kesilmesini 18 Aralık'a kadar önleyecek tasarıya onay verdi

ABD Senatosu bugün, federal dairelere bütçe akışının Cuma gece yarısından itibaren kesilmesini 18 Aralık'a kadar önleyecek tasarıya onay verdi. Böylelikle federal hükümetin kapanması geciktirilmiş oldu. Tasarının geçmesi, geniş kapsamlı bir Corona virüsü yardım paketi üzerinde çalışan Kongre üyelerine de biraz daha zaman kazandırmış oldu.

Tasarı Perşembe günü Temsilciler Meclisi’nden 67’ye karşı 343 oyla geçmişti. Senato’dan da geçen tasarının Başkan Donald Trump’ın da onaylaması halinde, federal dairelere bütçe akışının Cuma geceyarısı kesilmesi 18 Aralık’a kadar önlenmiş olacak.

Bu durum, tüm hükümet daireleri ve programları için 2021 yılının Eylül ayına kadar geçerli olacak 1,4 trilyon dolarlık kapsamlı harcama tasarısını onaylamak için ve yeni bir Corona virüsü yardım paketi üzerinde anlaşmak için Kongre’ye bir hafta daha süre tanımış oluyor.

Kalıcı bütçe üzerinde 18 Aralık’a kadar uzlaşı sağlanamaması durumunda Kongre’nin geçici bir tasarıyı daha oylaması ya da federal daireleri kapatmaya başlaması gerekecek.

Öte yandan harcama tasarısından bağımsız olarak yeni bir Corona virüsü yardım paketi için görüşmeler sürüyor. Anlaşmaya varılması halinde bunun da harcama paketine eklenmesi bekleniyor.

Yeni Corona virüsü paketinde iki partinin uzlaşı sağlayamadığı konular arasında Cumhuriyetçiler’in istediği madde olan işyerlerinin Corona virüsü salgını nedeniyle açılacak davalardan korunması ve Demokratlar’ın istediği eyalet ve yerel yönetimlere destek paketi yer alıyor.

Öte yandan bağımsız Senatör Bernie Sanders ve Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Corona virüsü paketinde salgının ekonomik etkileriyle mücadele için kişilere 1.200 ve çocuklara 500 dolar doğrudan ödeme yapılması maddesinin yer almaması durumunda,

gelecek hafta oylanması beklenen geçici harcama bütçesini engelleme tehdidinde bulundu.

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