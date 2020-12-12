ABD Senatosu’ndan Geçici Harcama Tasarısına Onay

ABD Senatosu bugün, federal dairelere bütçe akışının Cuma gece yarısından itibaren kesilmesini 18 Aralık'a kadar önleyecek tasarıya onay verdi. Böylelikle federal hükümetin kapanması geciktirilmiş oldu. Tasarının geçmesi, geniş kapsamlı bir Corona virüsü yardım paketi üzerinde çalışan Kongre üyelerine de biraz daha zaman kazandırmış oldu.

Tasarı Perşembe günü Temsilciler Meclisi’nden 67’ye karşı 343 oyla geçmişti. Senato’dan da geçen tasarının Başkan Donald Trump’ın da onaylaması halinde, federal dairelere bütçe akışının Cuma geceyarısı kesilmesi 18 Aralık’a kadar önlenmiş olacak.

Bu durum, tüm hükümet daireleri ve programları için 2021 yılının Eylül ayına kadar geçerli olacak 1,4 trilyon dolarlık kapsamlı harcama tasarısını onaylamak için ve yeni bir Corona virüsü yardım paketi üzerinde anlaşmak için Kongre’ye bir hafta daha süre tanımış oluyor.

Kalıcı bütçe üzerinde 18 Aralık’a kadar uzlaşı sağlanamaması durumunda Kongre’nin geçici bir tasarıyı daha oylaması ya da federal daireleri kapatmaya başlaması gerekecek.