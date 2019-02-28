WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesine, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğinin tanınması için yasa tasarısı sunuldu.

Teksas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz'un komiteye sunduğu "ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma politikasına açıklık getirmeye yönelik yasa" başlıklı tasarıda, ABD yönetimlerinin daha önce İsrail'e Golan konusunda güvence verdiği ve bunun yerine getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Tasarıda, Suriye ve Lübnan'dan gelecek saldırılara karşı İsrail'in güvenliğinin ancak işgali altındaki Golan Tepeleri'ne hakimiyeti ile sağlanabileceği iddia edildi.

İran'ın da Suriye'deki askeri varlığının vurgulandığı tasarıda, "İsrail ile Suriye arasında herhangi bir barış anlaşmasının ancak İsrail'in Golan Tepeleri'nde kalması koşulu üzerine imzalanabileceğini beklemek gerçekçidir." ifadesine yer verildi.

Tasarıda, İsrail'in Golan TepeleriI'ndeki egemenliğini tanımanın ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerinin yararına olacağına işaret edilerek, Kongrede bundan sonra çıkacak herhangi bir belgede "İsrail" ifadesinin Golan Tepelerini de kapsaması talebinde bulunuldu.