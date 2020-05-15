ABD Senatosu’ndan İzleme Yasası Hükümlerine Onay

ABD Senatosu, Yabancı İstihbarat İzleme Yasası (FISA) olarak bilinen yasanın kamuoyunda özel hayatın gizliliği açısından tartışma yaratan hükümlerinin süresinin uzatılmasına onay verdi.
Hükümetin veri toplamasına imkan veren tartışmalı maddelerin süresi iki ay önce yani Kongre üyelerinin, Corona salgını önlemleri nedeniyle Washington’dan ayrıldıkları Mart ayında sona ermişti.
Senato’da yapılan oylamada izleme yasasının bu maddelerinin uzatılması 16’ya karşı 80 oyla kabul edildi. Yani yasanın tartışma yaratan maddeleri Senato’dan rahat bir şekilde geçti.
Yasanın Başkan Donald Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato, tasarının geçtiğimiz Mart ayında Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan halinde değişikliğe gitmişti.
Temsilciler Meclisi’nde oylamanın ne zaman yapılacağı belli değil. Kongre üyelerinin Cuma günü Corona virüsü ekonomik yardım paketini oylamak üzere başkent Washington’a dönmesi bekleniyor.
Yabancı İstihbarat İzleme Yasası’ndaki bu hükümler, Federal Soruşturma Büroso’nun (FBI) ulusal güvenlik soruşturmalarında, bir kişinin uluslararası terör örgütü adına hareket ettiği netleşmeden, iş kayıtlarını elde etmek için mahkeme emri alınmasına izin veriyor ve soruşturmaya konu olan kişinin yakalanmamak için cep telefonu operatörü değiştirdiğinde dinlenmesini kolaylaştırıyor.
İstihbarat çevreleri ise, bu hükümlere yabancı istihbarat çalışanlarının yakalanması ve aşırıcılıkla mücadelede önemli olduğu gerekçesiyle destek veriyor.
Beyaz Saray’dan Başkan Trump’ın söz konusu hükümlerin süresinin uzatılmasını öngören tasarıyı imzalayıp imzalamayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.
Tasarı metnini Adalet Bakanı William Barr, Kongre’deki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’le birlikte kaleme almıştı. Ancak Cumhuriyetçi Başkan Trump, son dönemde Twitter’da paylaştığı yorumlarda, yasanın eski Demokrat Partili Başkan Barack Obama tarafından kullanılmasına yönelik tepkisini dile getiriyor.