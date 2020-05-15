ABD Senatosu’ndan İzleme Yasası Hükümlerine Onay

ABD Senatosu, Yabancı İstihbarat İzleme Yasası (FISA) olarak bilinen yasanın kamuoyunda özel hayatın gizliliği açısından tartışma yaratan hükümlerinin süresinin uzatılmasına onay verdi.

Hükümetin veri toplamasına imkan veren tartışmalı maddelerin süresi iki ay önce yani Kongre üyelerinin, Corona salgını önlemleri nedeniyle Washington’dan ayrıldıkları Mart ayında sona ermişti.

Senato’da yapılan oylamada izleme yasasının bu maddelerinin uzatılması 16’ya karşı 80 oyla kabul edildi. Yani yasanın tartışma yaratan maddeleri Senato’dan rahat bir şekilde geçti.

Yasanın Başkan Donald Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato, tasarının geçtiğimiz Mart ayında Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan halinde değişikliğe gitmişti.

Temsilciler Meclisi’nde oylamanın ne zaman yapılacağı belli değil. Kongre üyelerinin Cuma günü Corona virüsü ekonomik yardım paketini oylamak üzere başkent Washington’a dönmesi bekleniyor.