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ABD Senatosu'ndan OPEC'e Baskı İçin Yasa Tasarısı

05.05.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senato Adalet Komisyonu, ham petrol fiyatlarını yukarıya çekmek amacıyla işbirliği yapmaları halinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) ve müttefikleri aleyhine dava açılmasına olanak tanıyacak yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu'ndan OPEC'e Baskı İçin Yasa Tasarısı

Amerikan Senatosu'ndaki Adalet Komisyonu, ham petrol fiyatlarını yukarıya çekmek amacıyla işbirliği yapmaları halinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) ve müttefikleri aleyhine dava açılmasına olanak tanıyacak yasa tasarısını onayladı.

Kısaca NOPEC olarak adlandırılan "No Oil Producing or Exporting Cartels" (Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır) tasarısı, Cumhuriyetçi Partili Senatör Chuck Grassley ve Demokrat Partili Senatör Amy Klobuchar tarafından hazırlandı ve Senato Adalet Komisyonu'nda 4'e karşı 17 oyla geçti.

Tasarının benzerleri, 20 yıldan uzun süredir Kongre'de engellerle karşılaşıyordu. Ancak Kongre üyeleri, Amerika'da yüksek benzin fiyatlarının da katkıda bulunduğu yüksek enflasyon hakkında giderek daha çok endişeleniyor.

Demokrat Partili Amy Klobuchar, "Serbest ve rekabetçi piyasaların, tüketiciler için devletlerin sahibi olduğu petrol şirketlerinden oluşan kartellerin kontrolundaki piyasalardan daha faydalı olduğuna inanıyorum. Rekabet, ekonomik sistemimizin temelini oluşturur" dedi.

NOPEC, yasalaşması halinde, OPEC ve üyesi olan ulusal petrol şirketlerini haklarında dava açılmasından koruyan egemen dokunulmazlığın geri çevrilmesine olanak tanıyacak.

Tasarının yasa haline gelebilmesi için Senato'nun tamamı ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Tasarı eğer yasalaşırsa Amerika Adalet Bakanı, OPEC ve Suudi Arabistan dahil üyesi olan ülkeler aleyhine federal mahkemede dava açabilecek. Rusya gibi petrol üretimini kısıtlamak için OPEC'le işbirliği yapan ve OPEC+ grubunu oluşturan diğer petrol üreticisi ülkeler de dava edilebilecek.

Suudi Arabistan ve diğer OPEC ülkeleri, petrol tüketiminin pandemiden sonra toparlanmaya başlaması ve Rusya'nın petrol arzının Ukrayna işgali nedeniyle azalmasına rağmen Amerika ve diğer petrol tüketicisi ülkelerin petrol üretimini arttırmaları yönündeki çağrılarını yanıtsız bıraktı.

Corona virüsü pandemisinin petrole olan talebi azalttığı ve fiyatların düştüğü dönemde petrol üretimini kısan OPEC+, Haziran ayında petrol üretimini az da olsa arttırmayı kabul etti.

NOPEC yasa tasarısı, Amerikalı tüketicileri ve şirketleri benzin maliyetindeki yapay yükselişlere karşı korumayı amaçlıyor. Ancak bazı uzmanlar, yasayı uygulamanın bazı kasıtsız ancak tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Suudi Arabistan, 2019 yılında, Washington'un NOPEC yasasını geçirmesi durumunda dolar dışında başka para birimleriyle petrol satışı yapacağı tehdidinde bulunmuştu. Böyle bir adım, Amerikan Doları'nın dünyanın ana rezerv para birimi statüsüne zarar verebilir, Washington'un küresel ticaretteki nüfuzunu zayıflatabilir ve ulus devletler üzerinde yaptırım uygulama kapasitesine darbe indirebilir.

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