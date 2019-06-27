ABD Senatosundan sınır güvenliği ve mültecilere yardıma onay

Senatodan geçen tasarıya sıcak baktığı belirtilen Trump'ın sınır güvenliği için ödenek içermeyen her tasarıyı veto edeceği iddia edildi.

Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliğini artırmak maksadıyla kongreden istediği finansal ödenek için 1.5 milyar dolar ayrılan tasarıda, geri kalan 3 milyar doların sınırda bekletilen on binlerce aile ve çocuğa yardım için harcanacağı belirtildi.

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, ülkenin Meksika sınırındaki güvenliğin sağlanması ve orada bekleyen binlerce mülteciye yardım edilmesini öngören 4,5 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı.

- Meksika sınırındaki göçmen krizi

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.

Trump ise, göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye neden olmuştu.

