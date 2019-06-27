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ABD Senatosundan sınır güvenliği ve mültecilere yardıma onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 02:06 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, ülkenin Meksika sınırındaki güvenliğin sağlanması ve orada bekleyen binlerce mülteciye yardım edilmesini öngören 4,5 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı - 84 senatör tasarının lehinde, 8 senatör aleyhinde oy kullandı - Sınır güvenliği için 1.5 milyar dolar ayrılan pakette, sınırda bekletilen mülteciler için ise 3 milyar dolar kaynak aktarılması öngörüldü

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, ülkenin Meksika sınırındaki güvenliğin sağlanması ve orada bekleyen binlerce mülteciye yardım edilmesini öngören 4,5 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamada 84 senatör tasarının lehinde, 8 senatör aleyhinde oy kullandı.

Senatodan geçen söz konusu tasarının, Temsilciler Meclisinin dün onayladığı yardım paketinden farklı maddeler içermesi dikkati çekti.

Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliğini artırmak maksadıyla kongreden istediği finansal ödenek için 1.5 milyar dolar ayrılan tasarıda, geri kalan 3 milyar doların sınırda bekletilen on binlerce aile ve çocuğa yardım için harcanacağı belirtildi.

Öte yandan, bugün konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bazı Cumhuriyetçi senatörler, Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı üzerinde "sınır güvenliğine ödenek ayrılmadığı" gerekçesiyle uzlaşma sağlamayacaklarını kaydetti.

Senatodan geçen tasarıya sıcak baktığı belirtilen Trump'ın sınır güvenliği için ödenek içermeyen her tasarıyı veto edeceği iddia edildi.

- Meksika sınırındaki göçmen krizi

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.

Trump ise, göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye neden olmuştu.

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ABD Senatosu ABD-Meksika sınırı Donald Trump mülteci krizi

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