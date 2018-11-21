ABD Senatosundan Trump'a ikinci Kaşıkçı mektubu

- Graham'den sert çıkış

Öte yandan Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Twitter hesabından Kaşıkçı cinayeti konusunda açıklamalarda bulundu.

Graham, "Obama yıllarından öğrendiğim bir şey, Ortadoğu'daki sorunlara 'diğer açıdan' baktığınızda bunun nadiren işe yaradığıdır. Benzer şekilde Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesine sıra geldiğinde de diğer yolu seçmek bizim ulusal güvenlik çıkarlarımıza uymamaktadır." yorumunu yaptı.

Doğrudan Veliaht Prens'i hedef alan Graham, şunları kaydetti:

"Tüm medeni normlara karşı gelen bu barbarca eylemden dolayı (Suudi) Kraliyet Ailesinin üyeleri de dahil Suudi Arabistan'a yönelik ciddi yaptırımlar gündeme geldiğinde inanıyorum ki (Kongrede) her iki partiden de güçlü destek olacaktır. Her ne kadar Suudi Arabistan stratejik bir ortağımız olsa da Veliaht Prens'in davranışı birçok bakımdan aramızdaki ilişkiye saygısızlıktır ve bana göre (bu durum) kendisini zehirlemiştir. Uluslararası arenada kötü aktörler ve mükemmel olmayan durumlarla ilgilenmemiz gerektiğinin tamamen farkındayım ancak eğer ahlaki sesimizi kaybedersek en güçlü varlığımızı da kaybetmiş oluruz."