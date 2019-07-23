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ABD Senatosundan Trump'ın Savunma Bakanlığı adayı Esper'e onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 20:07 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı - Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.

Önceki hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturuma katılan Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı, bugünkü oturumda 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.

Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper Pentagon Senato

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