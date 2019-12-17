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ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye yaptırım öngören tasarıya onay

17.12.2019 23:49 | Son Güncelleme

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 2020 savunma bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşması nedeniyle Türkiye'ye F-35 uçakları ve ekipmanları sevkiyatını yasaklıyor.

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye yaptırım öngören tasarıya onay

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 2020 savunma bütçe tasarısını onayladı.

Söz konusu 738 milyar dolarlık tasarı ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması halinde, yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), Cumhuriyetçiler'in çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'dan 8'e karşı 86 oyla geçti. Tasarı geçen hafta da Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Tasarı, Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşması nedeniyle Türkiye'ye F-35 uçakları ve ekipmanları sevkiyatını yasaklıyor.

ABD'nin NATO müttefikleri arasında yer alan Türkiye de diğer ülkeler gibi F-35'lerin hem alıcısı hem de üretim ortağı konumunda.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yasa tasarısında Türkiye'ye karşı "hasmane unsurlar"ın bulunduğu belirtildi, "Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir" denildi.

Ayrıntılar birazdan…

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