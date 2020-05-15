HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Senatosu’ndan Uygurlara destek

ABD Senatosu’ndan Uygurlara destek

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 10:45 | Son Güncelleme

ABD ile Çin arasında koronavirüs gerginliği sürüyor.

Trump "Çin ile ilişkileri kesebilirdik" derken, ABD Senatosu, Uygurlara yönelik baskıdan sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım öngören tasarıyı kabul etti.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Washington ile Pekin arasındaki gerginlik artarken, ABD Senatosu'ndan Çin üzerindeki baskıyı artıracak bir adım daha geldi.

ABD Senatosu, Uygur azınlığa yönelik tutumu nedeniyle Çin'e yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun girişimi ile hazırlanan tasarı, Uygurlar ile birlikte diğer Müslüman azınlıklara yönelik baskıdan sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırımlar öngörüyor. Tasarının yasalaşması için Kongre'nin üst kanadı Temsilciler Meclisi tarafından da kabul edilmesi ve ardından ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 1 milyondan fazla Uygur, Çin hükümetinin "eğitim kampı" olarak adlandırdığı yerlerde tutuluyor. Çin ise Uygurlara yönelik baskı yapıldığı iddialarını redderek, Sincar Özerk Bölgesi ile ilişkilerin Çin'in iç meselesi olduğunu savunuyor.

Çinli yetkililere yaptırımlar öngören tasarının, Washington ile Pekin arasındaki gerilim yaşandığı bir dönemde Senato'da kabul edilmesi dikkati çekti. ABD Başkanı Trump, Çin'i koronavirüs salgınına karşı zamanında gereken önlemleri almamakla suçluyor. Çin ise bu iddiaları reddediyor.

Trump: İlişkileri tamamen kesebilirdik

Başkan Trump, Perşembe akşamı Fox televizyonuna verdiği mülakatta, Çin ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, "Çok şey yapabilirdik. Tüm ilişkilerimizi kesebilirdik" dedi. Çin'in ABD'ye toplam ihracatına işaret eden Trump, ilişkilerin kesilmesi durumunda "500 milyar dolar tasarruf" edeceklerini kaydetti. Trump, Çin'in ABD'ye ihracatı için harcanan parayı "kayıp" olarak olarak nitelendirdi.

Çin'in yeni tip koronavirüsü salgınını önleyememesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirten Trump, Çin kaynaklı COVID-19'un yayılmasını Çin'in engelleyebileceğini ifade etti.

Reuters/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Astronotlar 'test seferi' için karantinaya girdiAstronotlar 'test seferi' için karantinaya girdi
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Orada ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Orada ilk koronavirüs vakası tespit edildi

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Astronotlar 'test seferi' için karantinaya girdi

Astronotlar 'test seferi' için karantinaya girdi

ABD 'en karanlık kışla karşı karşıya' uyarısı

ABD 'en karanlık kışla karşı karşıya' uyarısı

Trudeau: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Trudeau: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kabe'de koronaya karşı dezenfeksiyon kabini

Kabe'de koronaya karşı dezenfeksiyon kabini

Gevşetilen kısıtlamaların faturası ağırlaşıyor!

Gevşetilen kısıtlamaların faturası ağırlaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.