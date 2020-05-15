ABD Senatosu’ndan Uygurlara destek

Trump "Çin ile ilişkileri kesebilirdik" derken, ABD Senatosu, Uygurlara yönelik baskıdan sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım öngören tasarıyı kabul etti.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Washington ile Pekin arasındaki gerginlik artarken, ABD Senatosu'ndan Çin üzerindeki baskıyı artıracak bir adım daha geldi.

ABD Senatosu, Uygur azınlığa yönelik tutumu nedeniyle Çin'e yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun girişimi ile hazırlanan tasarı, Uygurlar ile birlikte diğer Müslüman azınlıklara yönelik baskıdan sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırımlar öngörüyor. Tasarının yasalaşması için Kongre'nin üst kanadı Temsilciler Meclisi tarafından da kabul edilmesi ve ardından ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 1 milyondan fazla Uygur, Çin hükümetinin "eğitim kampı" olarak adlandırdığı yerlerde tutuluyor. Çin ise Uygurlara yönelik baskı yapıldığı iddialarını redderek, Sincar Özerk Bölgesi ile ilişkilerin Çin'in iç meselesi olduğunu savunuyor.