ABD Senatosu'ndan Yeni Harcama Planına Yeşil Işık

ABD Senatosu, Çarşamba sabah erken saatlerde 49'a karşı 50 oyla Başkan Joe Biden'ın en öncelikli politikalarını uygulamaya koymak için hazırlanan 3 trilyon 500 milyar dolarlık harcama taslağını onayladı. Senatörler, oylamadan önce 14 buçuk saat boyunca iklim değişikliği ve yoksullukla mücadele için büyük çaplı harcama yapılması gerekip gerekmediği konusunu tartıştı.

Senato, aylar süren pazarlıklardan sonra 1 trilyon dolar tutarındaki altyapı tasarısını Salı günü 30'a karşı 69 oyla kabul etmişti. ABD'de uzun yıllar sonra ilk kez yol, köprü, havalimanı ve su yollarına yapılması öngörülen en kapsamlı yatırımları içeren tasarıyı Eylül ayında ele alınacağı Temsilciler Meclisi'nde belirsiz bir gelecek bekliyor.

Senato'daki Demokrat Partililer, altyapı tasarısının kabul edilmesinden sonra dikkatini 3,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısına çevirdi. Tasarı her çocuğa okul öncesi eğitim, hesaplı barınma olanakları ve iklim dostu teknolojilerin geliştirilmesi gibi planları içeriyor.

Gerek altyapı gerekse kapsamlı harcama planları, Demokrat Parti'nin Kongre'nin her iki kanadında da çok az farkla çoğunluğu elinde tuttuğu bu dönemde köklü değişiklikler yapma ve büyük projelere imza atma arayışında olan Başkan Joe Biden'ın en öncelikli projeleri. Demokrat Partililer, 2022 yılında yapılacak ara seçimlerde Kongre'deki üstünlüğü kaybetme kaygısı yaşıyor.

Demokrat Partililer, "bütçe uzlaşısı" olarak bilinen bir sürece başvurarak önümüzdeki birkaç ay içinde bütçe planını geçirmeyi planlıyor. Bu süreç, yasa tasarılarının salt çoğunluk sağlanması halinde Senato'dan geçirilmesi olanağı sunuyor.

Senatörler, Salı günü, bağlayıcı olmayan bütçe tasarısına değişiklik önerileri getirmelerine olanak tanıyan prosedürü devreye soktu. Süreç, Çarşamba erken saatlere kadar devam etti. Parti liderlerinin daha kısa bir zaman aralığı üzerinde anlaşamaması durumunda tartışmalar günlerce devam edebilir.

Senatörler, yaklaşık 50 değişiklik önerisi üzerinde oy kullandı. Yıllık brüt geliri 400 bin dolardan az olanların vergilerinin arttırılmasını önleyen tasarıyla vergilerin kürtaj yapılması için kullanılmasını yasaklayan tasarı, Senato'da kabul edildi.

Cumhuriyetçi Partililer, 3 trilyon 500 milyar dolarlık harcama planına karşı çıkıyor. Bir gün önce 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı lehine oy kullanan Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki lideri Mitch McConnell, harcama planını "radikal" olarak tanımladı.

Borçlanma tavanının yükseltilmesi tartışmaları yine gündemde

Çok sayıda Cumhuriyetçi Partili senatör, Demokratlar'ın harcama planlarının önünü kesmek için sonbaharda borçlanma tavanını yükseltmeme yönünde oy kullanacaklarına ilişkin taahhüde imza attı.

Taahhüde imza atan senatörlerden Ron Johnson, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, "Demokratlar, bütçe açığına yol açan harcamaları karşılamak için Cumhuriyetçiler'in borçlanma tavanını yükseltmesini beklememeli" şeklinde konuştu.

ABD'nin şu anda 28 trilyon 500 milyar dolar olan borçlanma sınırının yükseltilememesi, federal hükümetin kapanmasıyla sonuçlanabilir.

Maliye Bakanı Janet Yellen, Kongre'yi parti çizgisi dışında oy kullanarak borçlanma sınırını yükseltmeye çağırdı. Yellen ayrıca Salı günü yaptığı açıklamada, 1 trilyon dolarlık altyapı planının devamı olması gerektiğini dile getirdi ve 3 buçuk trilyon dolarlık bütçe tasarısına destek verdiğini açıkladı.

Belirsiz gelecek

Başkan Biden, Salı günü, 1 trilyon dolarlık altyapı planı lehine oy kullanan 19 Cumhuriyetçi Partili senatörden övgüyle bahsederek "Bu tasarıyla birlikte Amerikan halkı için büyük ve önemli işler başarmak amacıyla hala biraraya gelebildiğimizi kanıtladık" dedi. Ancak Temsilciler Meclisi'nin altyapı tasarısını ne zaman gündemine alacağı henüz belli değil.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, gerek altyapı planı gerekse kapsamlı harcama tasarısı Temsilciler Meclisi'ne ulaşana kadar iki planı da değerlendirmeye almayacaklarını söylemişti.

Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki liberal kanadının önde gelen isimleri, Salı günü yaptıkları açıklamada, Senato ikinci harcama planını geçirene kadar çoğu liberal Kongre üyesinin altyapı tasarısı için oy kullanmayacağını belirtti. Bu tavır, altyapı tasarısının geçirilmesi için hızla oy kullanılmasını isteyen ılımlı Temsilciler Meclisi üyelerinin tutumuyla zıtlık oluşturuyor.

Kamuoyu yoklamaları, her iki partiden de senatörlerin aylardır üzerinde müzakerelerde bulunduğu altyapı tasarısının ABD halkından geniş destek bulduğunu ortaya koyuyor. 550 milyar dolar tutarında yeni harcamaları içeren tasarı, daha önce onaylanan 450 milyar dolarlık yatırım harcamalarını da kapsıyor.

Demokrat Partililer, yaz tatilinden döndükten sonra Eylül ayında uzlaşı paketinin taslağını hazırlamaya başlayacak.

