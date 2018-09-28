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ABD Senatosu'ndan Yüksek Mahkeme üyesi adayına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

ABD Senatosu Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh'ın adaylığını onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterdiği Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh'ın adaylığını onayladı.

Komite 10'a karşı 11 oyla Kavanaugh'ın Yüksek Mahkeme üyeliği adaylığını onayladı.

Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme üyeliği, Senato Genel Kurulu'nda oylanacak

Oylamada kilit rol oynayan Arizona Senatörü Cumhuriyetçi Jeff Flake, Genel Kurul oylamasının bir hafta geciktirilerek Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Kavanaugh ile ilgili cinsel taciz iddialarını araştırması şartı ile Kavanaugh lehine oy kullandı.

Buna göre, bir haftalık FBI soruşturması tamamlandıktan sonra Senato Genel Kurulu Kavanaugh'ın Yüksek Mahkeme üyeliğini oylayabilecek.

Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, dün Adalet Komisyonu'nda ifade vermişti.

Yaşadığı olayları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ford, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından söz alan Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü.

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