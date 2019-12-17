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ABD Senatosunun "Ermeni kararı" Eskişehir'de protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 13:15 | Son Güncelleme

ABD Senatosunun "Ermeni kararı" Eskişehir'de protesto edildi

ABD Senatosunun "Ermeni kararı" Eskişehir'de protesto edildi

ESKİŞEHİR (AA) - ABD Senatosunun "Ermeni kararı", Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri tarafından protesto edildi.

Rektörlük binası önünde bir araya gelen kulüp üyeleri adına açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Emircan Fırıncı, 1915 olayları ve Kurtuluş Savaşı'nın soykırım olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.

ABD Senatosunun aldığı kararın hukuksuz, küstahça, ve yok hükme olduğunu ifade eden Fırıncı, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu sözde Ermeni soykırımı tasarısını onayladı. Türkiye'nin terörle mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı ve Doğu Akdeniz'de verilen mücadele emperyalizme ve taşeronlarına bir tokat niteliğindedir. Türkiye ne zaman emperyalizme tokat atsa ABD küstahça kararlar alıyor ve kendisini dünyanın jandarması sanıyor. ABD Senatosunun böyle bir karar alma yetkisi yoktur. Bizler Türk gençliği olarak bu kararı tanımıyoruz."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

ABD Senatosunun

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Anahtar Kelimeler:
ABD Anadolu Üniversitesi Ermeni Eskişehir

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