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ABD: Ses kaydı veliaht prensi zan altında bırakmıyor

13.11.2018 21:24 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydının Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ı zan altında bırakacak nitelikte olmadığını söyledi.

ABD: Ses kaydı veliaht prensi zan altında bırakmıyor

Türkiye'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair ses kayıtlarını ilettiğini duyurduğu ABD'den söz konusu tapelerin içeriğine dair bir açıklama geldi. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ses kayıtlarının veliaht prens Muhammed bin Selman'ı herhangi bir şekilde bu cinayetle ilişkilendirip ilişkilendirmediğini soran gazetecilere, "Ben tapeyi şahsen dinlemedim. Ancak dinleyenlerin yaptığı değerlendirmeye göre, böyle bir durum yok" yanıtını verdi.

Singapur ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Bolton ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ve veliaht prens Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı cinayetinin eksiksiz bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep ettiğini hatırlattı. Bolton, "Başkan, Suudilerden gerçeği öğrenmeyi beklediğini çok açık biçimde ifade etti. Kral ve Veliaht Prens de Başkan ile yaptıkları görüşmelerde buna dair söz verdi" diye ekledi.

Veliaht prensin politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınan Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ay başında, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için verilen emrin "Suudi hükümetinin en üst düzey makamlarından geldiğini" belirtmişti.

"Patron" Veliaht Prens mi?

New York Times gazetesi Türkiye'nin elindeki ses kaydı hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı Salı günü yayımlanan haberinde, Kaşıkçı cinayetini Suudi Prens'le ilişkilendirebilecek bir iddia ortaya atmıştı. Habere göre, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için başkonsolosluğa gönderildiği iddia edilen Suudi yetkili Mahir Abdulaziz Mutreb, Veliaht Prens'in yardımcılarından biri olduğu düşünülen bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi" ifadesini kullanmıştı. Haberde, ABD'li istihbarat yetkililerinin "patronunuz" ifadesiyle veliaht prens Muhammed bin Selman'ın kastedildiğine inandığı belirtilmişti.

Trump, ABD ile milyarca dolarlık silah anlaşmaları yapan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ekonomik yaptırım uygulanmasına sıcak bakmıyordu. Ancak cinayetle ilgili çıkan yeni ayrıntılar ve kamuoyundaki yaptırım beklentileri, Trump üzerindeki baskıyı artırmıştı. Cinayet, iktidara geldikten sonra yaptığı bazı reformlarla dikkat çeken ve ABD ile yakın ilişki içinde olan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Batı nazarındaki imajını da sarsmıştı.

DW,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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