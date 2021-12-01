ABD Seyahat Kurallarını Sıkılaştırıyor

Corona virüsün Omicron adlı yeni varyatının yayılmaya başlaması nedeniyle seyahat önlemlerini sıkılaştıran ülkeler arasına ABD de katılıyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin yaptığı açıklamaya göre, ABD’ye seyahat edecek yolculardan son 24 saat içerisinde yapılmış PCR testi sonucu ibraz etmeleri istenecek. Mevcut durumda 72 saat önceden yaptırılmış negative PCR testi sonucu göstermek yeterli oluyordu. Söz konusu test ABD’ye havayoluyla seyahat edeceek tüm yolculardan isteniyor.

Yeni düzenlemeye göre tam olarak aşılanmış kişilerse yine 72 saat öncesinden alınmış test sonucu göstererek ABD’ye seyahat eedebilecekler. Aşı yaptırmamış olan kişilerden son 24 saat içerisinde yaptırılmış PCR testi göstermelerine ilişkin uygulama ABD vatandaşları ve daimi oturma izni olan kişiler için de geçerli olacak.

Yetkililer ayrıca, ABD’ye gelecek yolcuların ülkeye girişlerinden sonraki 3 ila 5 gün içerisinde de yeni bir PCR testi daha yaptırmalarının istenmesinin de değerlendirildiğini belirtiyor.

ABD yönetimi halen 80 ülkeyi riskli ülkeler sınıfında olarak değerlendiriyor ve vatandaşlarından bu ülkelere seyahat etmemelerini istiyor. Öte yandan ABD, Pfizer/Biontech, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarını kabul ediyor.

Dünya genelinde seyahat kuralları sıkılaştırılıyor

Omicron varyantının yarattığı kaygı nedeniyle dünya genelinde pek çok ülke de ya sınırlarını komple kapatıyor ya da yeni kısıtlamaları devreye alıyor.

Sınırlarını ülkeye yeni giriş yapacak yabancılara kapatan Japonya, seyahat yasağı getirdiği Afrika ülkelerinin sayısını 10’a yükseltmeye hazırlanıyor. Yeni kurallar bu gece yarısı uygulanmaya başlanacak ve en az bir ay süreyle geçerli olacak.

Hong Kong da seyahat kısıtlamaları listesine Cuma gününden itibaren Japonya, Portekiz ve İsveç’i de ekleme kararı aldı.

Güney Kore, de bazı ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarını devreye almaya hazırlandığını açıkladı. Bir diğer Uzakdoğu ülkesi Malezya’da Omicron varyantı görülen ülkelerden kendi ülkesine seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

