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ABD Seyahatlerde Maske Zorunluluğunu Uzattı

11.03.2022 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de federal yetkililer, uçak ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunu bir ay daha uzattı. Uygulamanın 18 Mart’ta sona ermesi öngörülüyordu; ancak Ulaştırma Güvenliği Dairesi (TSA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, maske takma zorunluluğunun 18 Nisan’a kadar uzatılacağını bildirdi

ABD Seyahatlerde Maske Zorunluluğunu Uzattı

ABD’de federal yetkililer, uçak ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunu Nisan ayı ortasına kadar bir ay daha uzattı. Uygulamanın 18 Mart’ta sona ermesi öngörülüyordu; ancak Ulaştırma Güvenliği Dairesi (TSA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, maske takma zorunluluğunun 18 Nisan’a kadar uzatılacağını bildirdi.

TSA, bir aylık uzatmanın ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) ülke geneli ve yerel topluluklarda Covid-19 sayılarını ve yeni varyant risklerini hesaba katacak şekilde yeni ve daha hedefe odaklı politikalar geliştirmesi için zaman tanıyacağını belirtti.

TSA’in maske kuralı, uçaklar, otobüsler, trenler ve transit noktalarını kapsıyor.

3 Mart itibariyle ABD’de nüfusun yüzde 90’ından fazlasının Covid-19 vakalarının düşük ya da orta düzeyde olduğu bölgelerde yaşadığı belirtiliyor. Bu nedenle CDC artık kamuya açık kapalı mekanlarda maske tavsiyesinde bulunmuyor.

Maske zorunluluklarının da artık kaldırılması ihtimali son haftalarda daha da arttı. Aralarında Demokrat valilerce yönetilenlerin de bulunduğu giderek artan sayıda eyalet kapalı mekanlarda maske takılması zorunluluğunu gevşeten kararlar aldı ve CDC de tavsiyelerini gevşetti.

Ancak bu durum, CDC’nin sinema ve spor salonları gibi mekanlarda kişilerin maskesiz toplanmasına izin verirken, uçaklarda niye buna izin vermediği sorusuna yol açıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, seyahat için doğru politikalara ilişkin karar almanın yerel düzeyde halkın takip etmesi için standartları belirlemekten daha karmaşık bir süreç olduğunu söyledi.

Psaki, “Eğer bir bölgeden diğerine gidiyor ve yolcular alıyorsanız, bu biraz farklı bir durum ve bazı istişareleri gerektiriyor. CDC yetkilileri de şu andan itibaren 18 Nisan’a kadar uzanan sürede bunu yapacak” dedi.

ABD’de federal çapta maske zorunluluğu Başkan Joe Biden’ın göreve başlamasından günler sonra 2021 yılının Ocak ayında yürürlüğe konmuştu ve birçok kez uzatıldı. Eski Başkan Donald Trump yönetimiyse toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğuna karşı çıkıyordu ancak havayolu şirketleri 2020 yılı ortasından itibaren yolcuların virüse maruz kalma kaygılarını gidermek için maske zorunluluğu getirmeye başladı.

Uygulama, kimi zaman bazı yolcular ve mürettebat arasında tartışmaların yaşanmasına neden oldu. 2021 yılının başından bu yana havayolu şirketleri, maske uygulaması yüzünden zorluk çıkaran yolculardan kaynaklı 6 binin üzerinde vaka rapor etti.

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