ABD Sezgin Batan Korkmaz’ın Yatını Satışa Çıkartıyor

Salt Lake Bölge Mahkemesi, halen Avusturya’da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatı “Queen Anne’i” açık arttırma yoluyla satışa çıkarma kararı aldı.

ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanan Korkmaz için hem Türkiye hem de ABD iadesi için Avusturya makamlarına müracaat etmişti. Haziran ayında Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesi, 12 ayrı suçlamadan Korkmaz aleyhine 225 yıl hapis istemiyle dava açmıştı. ABD mahkemeleri daha önce yayınladıkları uzun bir listede Korkmaz’a ait varlıklara el koyacaklarını açıklamıştı.

Salt Lake Bölge Mahkemesi, Korkmaz’ın mal varlıklarına el konularak ABD hazinesine devri için ilk adımı Korkmaz’ın da ortağı olduğu Queen Anne adlı lüks yat için attı. Listede yer alan Korkmaz’a ait lüks yata el konulduğu, lüks yatın satışına Korkmaz ve ortaklarının hiçbir itirazının olmadığı belirtildi.

“Korkmaz’ın lüks yatı şu anda ABD’nin mülkiyetinde”

Mahkeme kayıtlarına göre hakim Jill N. Parrish, yatın açık arttırma yoluyla satışa çıkartılarak gelirinin ABD hazinesine aktarılacağını belirterek kararında şu ifadelere yer verdi: “Sezgin Baran Korkmaz aleyhine mahkememizde devam eden ceza dava kapsamında davalının ortak olduğu Queen Anne yatı ABD tarafından müsadere altına alınmıştır. Söz konusu mal şu anda ABD’nin mülkiyetindedir. Federal Ceza Muhakemesi yasalarına göre mahkememiz satışı ve gelirinin hazineye devri için yetkilidir. ABD’nin eline geçen söz konusu mal açık arttırma yoluyla satılacaktır. Söz konusu malın yaklaşık değeri on milyon dolardır. Satıştan elde edilen tüm gelirler hacizli varlık hesabında tutulacaktır”

Lübnan güvenlik güçleri ABD adına lüks yata el koymuş

Mahkeme kayıtlarında yer alan ek belgelerde, Queen Anne yatına 23 Nisan 2021'de ABD'nin talebi üzerine Lübnan İç Güvenlik Gücü tarafından el konulduğu, Temmuz 2021'de ABD’ye devredildiği belirtildi.

ABD’nin lüks yatı satacağını yatın ortaklarına bildirdiği 20 Eylül 2021'de ortaklardan, Alea Marine şirketinin avukatı, savcılığa gönderdiği e-posta aracılığıyla ABD’nin sahipliğine geçen yatın satışına bir itirazlarının olmadığını belirtti.

Aynı tarihte Korkmaz'ın avukatının da savcılığa gönderdiği e -postada “Müvekkilimin Queen Anne olarak bilinen yatın satışına ilişkin kararına hiçbir itirazı yoktur. Korkmaz tarafından, Queen Anne yatının ve bu yatın ve içindeki tüm malların satışına ilişkin herhangi bir itirazının bulunmadığını beyan etmek üzere yetkilendirildiğimi teyit ederim” dediği kaydedildi.

Yatın diğer ortağı ve lüks yata kızı Anne’in ismini veren Korkmaz’ın ortağı Levon Arslan’ın da savcılığa satış için hiçbir itirazları olmadığını e-posta yoluyla bildirdiği belirtildi.

Korkmaz’ın ABD’nin müsadere altına almak istediği mal varlıkları

Savcılık, daha önce Korkmaz’ın kara parayla elde ettiği malların Amerikan hazinesine devrini istemiş ve şu listeyi yayınlamıştı:

- Bodrum Torba’daki Kervansaray Oteli

- TC YYA kuyruk numaralı SBK’ya ait Bombardier Global uçak

- Mega Varlık Yönetimi AŞ’nin tüm mal varlığı

- SBK’nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne’ yatı (Mülkiyeti ABD’ye geçti)

- SBK’nın Lüksemburg’daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı

- Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye’deki altı arsa:

- İstanbul

