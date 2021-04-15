ABD, siber saldırı ile suçladığı Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı

Perşembe günü basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "ABD büyükelçisi şu anda bakanlığımızda. Bunu daha önce söylemezdim ama şimdi söyleyebilirim: Onun için hoş bir toplantı olmayacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin yaptırım kararına yakın gelecekte cevap vereceğini ifade etti.

Başkanlık kararnamesi ayrıca Haziran ayından itibaren ABD merkezli mali kuruluşların, değeri ruble cinsinden belirlenen tahvil alımını da yasaklıyor.

ABD, Rusya'yı 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine müdahale etmek ve zararlı siber faaliyetlerde bulunmakla suçluyor.

32 Rus kurum ve kişisini hedef alan yaptırımlar kapsamında bazı diplomatların sınır dışı edilmesi de gündemde.

Başkan Joe Biden tarafından imzalanan bir kararnameyle detayları açıklanan yaptırımlar Beyaz Saray'ın açıklamasına göre "Rusya'nın zararlı dış faaliyetlerini" caydırmayı amaçlıyor.

ABD, siber saldırılar düzenlemek ve diğer "düşmanca eylemlerde" bulunmakla suçladığı Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı.

İkili ilişkilerde gerilim

Bugün açıklanan adımlar ABD ile Rusya ilişkilerinin gerginleştiği bir dönemde ilan edildi.

Geçen ay da, muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi konusuyla ilgili olarak önde gelen orta düzey 7 Rus yetkiliyi ve onu aşkın resmi kurumu kapsayan yaptırımlar açıklanmıştı. Rusya yönetimi zehirlenme olayıyla bir ilgisi olmadığını söylüyor.

Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yapan Başkan Biden, ABD'nin, ulusal çıkarlarını korumakta kararlı olacağını söylemişti.

Biden ayrıca Putin'e üçüncü bir ülkede biraraya gelerek, işbirliği yapılabilecek konular üzerinde çalışmayı da önerdi.

Fakat Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "yasadışı" diye nitelediği her yeni yaptırımın, bir liderler zirvesini zora soktuğunu söyledi.

Son yaptırımların gerekçesi ne?

Geçen yıl, siber güvenlik uzmanları Solar Winds adlı bir yazılıma sızıldığını tespit etti. Bu sızma siber korsanların ABD hükümetine ait ve kimisi de özel 18 bin bilgisayar ağına erişimine imkan veriyordu.

İstihbarat yetkilileri bu saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna inanıyor. Saldırı, korsanların ABD hükümetine bağlı Hazine, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı da dahil bir çok bölümün dijital verilerine ulaşabilmesini sağladı.