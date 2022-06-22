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ABD Sigaradaki Nikotin Miktarını Sınırlamayı Planlıyor

22.06.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insanların sigarayı bırakmasını kolaylaştırmak ve sigara deneyen gençlerin bağımlı olmasını önlemek amacıyla sigaralarda izin verilen nikotin miktarının sınırlanmasını önerdi

ABD Sigaradaki Nikotin Miktarını Sınırlamayı Planlıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insanların sigarayı bırakmasını kolaylaştırmak ve sigara deneyen gençlerin bağımlı olmasını önlemek amacıyla sigaralarda izin verilen nikotin miktarının sınırlanmasını önerdi.

FDA, sigara içen yetişkinlerin yarısından fazlasının her yıl sigarayı bırakmak için ciddi girişimde bulunduğunu, ancak çoğunun sigaranın bağımlılık yapması nedeniyle başarısız olduğunu belirtti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, “Potansiyel uygulamanın amacı, gençlerin kullanımını, bağımlılığı ve ölümü azaltmak” dedi.

FDA Başkanı Robert Califf yaptığı açıklamada, "Nikotin güçlü bir şekilde bağımlılık yapıyor. Sigara ve diğer tütün ürünlerini minimum düzeyde bağımlılık yapıcı ya da bağımlılık yaratmayan hale getirmek hayat kurtarmaya yardımcı olacak" dedi.

Uygulamanın 2023 yılı Mayıs yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öneri, Biden yönetiminin kansere bağlı ölümlerle mücadelesini iki katına çıkardığı bir zamana denk geldi.

Tütünde bağımlılık yapan madde nikotin. Tütün ürünleri ayrıca çoğu kansere neden olabilecek çeşitli zararlı kimyasal maddeler içeriyor.

Sigara kullanma ve tütün dumanına maruz kalma, ABD’de her yıl yaklaşık 480 bin erken ölüme neden oluyor. Sağlık uzmanları uzun süredir bunun önlenebilir ölümlerin en büyük nedeni olduğunu belirtiyorlar.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, her yıl sigara içmeyen yedi binden fazla kişi sigara dumanının neden olduğu akciğer kanserinden ölüyor. ABD'de yetişkinler arasında mevcut sigara içme oranı yüzde 12,5.

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