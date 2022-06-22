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ABD sigaralardaki nikotini azaltmayı planlıyor

22.06.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de satılan sigaralardaki nikotin oranının minumum ya da bağımlılık yapmayacak düzeylere indirilmesi planlanıyor.

ABD sigaralardaki nikotini azaltmayı planlıyor

ABD'de satılan sigaralardaki nikotin oranının minumum ya da bağımlılık yapmayacak düzeylere indirilmesi planlanıyor.

Beyaz Saray, Biden yönetimin bir amacı olan kanser ölümlerini önemli öçüde azaltma planlarını açıkladı.

Ancak önlemlere, tütün endüstrisinin karşı çıkması bekleniyor.

Hastalık Kotrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) sigara hala yılda 480 bin ölümle ülkenin başlıca ölüm nedeni.

Nikotin tütün ürünlerinde bulunan ve çok bağımlılık yapma özelliği olan bir kimyasal.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada planlar uyarınca, sigaralarda maksimum bir nikotin oranı belirlineceği ve diğer bazı tütün ürünlerine de "son verileceği" vurgulandı.

FDA Üyesi Dr. Robert M Califf "Sigara ya da diğer yanıcı tütün ürünlerini çok az bağımlılık yapan ya da hiç bağımlılık yapmayan li hale getirmek yaşamların kurtulmasına yardımcı olur" dedi.

Dr. Calif ayrıca sigaralardaki nikotin oranını düşürmenin, gençlerin sigara bağımlı olması ihtimalini azaltacağını ve mevcut tiryakilerin de sigarayı bırakmasına yarrımcı olacağını vurguladı.

ABD'de 2020 yılında tahminen 30,8 milyon yetişkin sigara içti. ABD Sağlık Bakanlığı, yetişkin tiryakilerin % 87'sinin 18 yaşına bastıklarında sigara içmeye başladığını söylüyor.

Biden yönetimi, kanser ölümlerini gelecek 25 yıl içinde yarı yarıya azaltmayı amaçlıyor.

Ancak uzmanlar, sigaraları denetleyen FDA'in kuralları belirlemesinin en az bir yıl alacağını söylüyor ve Washington Post'a göre tütün endüstrisinin karşı çıkması süreci daha da geciktirebilir.

Gazete, tütün endüstrisinin nihai düzenlemeyi mahkemeye de taşıyabileceğini yazdı.

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