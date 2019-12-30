ABD Silahlı Soygunda Öldürülen Türk’ün Yasını Tutuyor

Amerika’nın Virginia eyaletinde silahlı soygunda öldürülen Yusuf Özgür’ün katil zanlıları yakalandı. FBI, silahlı soyguncularla ilgili ihbarda bulunanlara 10 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı. Zanlılar olaydan dört gün sonra yakalandı.

56 yaşındaki Yusuf Özgür ABD’de yemek teslimatı yapan bir şirkette şoförlük yapıyordu. Özgür geçen Perşembe sabahın erken saatlerinde başkent Washington yakınlarındaki Manassas semtinde bulunan Denny’s adlı restorana teslim alacağı sipariş için gitmişti. Polis, o sırada soygun için restoranda bulunan iki silahlı kişiyle karşılaşan Özgür’ün saldırganlardan birinin sopayla vurması, diğer saldırganın da ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde silahlı ve maskeli zanlıların Yusuf Özgür’ün öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı soygunda restoranda bulunan müşteri ve çalışanların cüzdan ve cep telefonlarına el koyduğu görülüyor.

Tanıyanlar, 16 yaşında kızı 10 yaşında bir oğlu olan Yusuf Özgür’ü hayat dolu, yardımsever ve ailesine düşkün bir baba olarak tanımlıyor. 56 yaşındaki Özgür’ün, ailesinin geçimini sağlamak için ek iş olarak yaptığı yemek teslimatı şoförlüğünden çevresine bahsetmediği belirtiliyor.