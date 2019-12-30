HABER
  4. ABD Silahlı Soygunda Öldürülen Türk’ün Yasını Tutuyor

ABD Silahlı Soygunda Öldürülen Türk’ün Yasını Tutuyor

30.12.2019 19:34 | Son Güncelleme

Amerika’nın Virginia eyaletinde silahlı soygunda öldürülen Yusuf Özgür’ün katil zanlıları yakalandı. FBI, silahlı soyguncularla ilgili ihbarda bulunanlara 10 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı. Zanlılar olaydan dört gün sonra yakalandı

ABD Silahlı Soygunda Öldürülen Türk’ün Yasını Tutuyor

Amerika’nın Virginia eyaletinde silahlı soygunda öldürülen Yusuf Özgür’ün katil zanlıları yakalandı. FBI, silahlı soyguncularla ilgili ihbarda bulunanlara 10 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı. Zanlılar olaydan dört gün sonra yakalandı.

56 yaşındaki Yusuf Özgür ABD’de yemek teslimatı yapan bir şirkette şoförlük yapıyordu. Özgür geçen Perşembe sabahın erken saatlerinde başkent Washington yakınlarındaki Manassas semtinde bulunan Denny’s adlı restorana teslim alacağı sipariş için gitmişti. Polis, o sırada soygun için restoranda bulunan iki silahlı kişiyle karşılaşan Özgür’ün saldırganlardan birinin sopayla vurması, diğer saldırganın da ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde silahlı ve maskeli zanlıların Yusuf Özgür’ün öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı soygunda restoranda bulunan müşteri ve çalışanların cüzdan ve cep telefonlarına el koyduğu görülüyor.

Tanıyanlar, 16 yaşında kızı 10 yaşında bir oğlu olan Yusuf Özgür’ü hayat dolu, yardımsever ve ailesine düşkün bir baba olarak tanımlıyor. 56 yaşındaki Özgür’ün, ailesinin geçimini sağlamak için ek iş olarak yaptığı yemek teslimatı şoförlüğünden çevresine bahsetmediği belirtiliyor.

Pazar günü yapılan açıklamada silahlı maskeli soyguncuların ikisinin de yakalandığı bildirildi. İkisi de 22 yaşında olan Jordan Anderson ve Ryan Thomas Walker adlı zanlılar cezaevine gönderildi. Özgür’ün ölümüne neden olan silahlı saldırıdan suçlanan Jordan Anderson’ın daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu kaydedildi. İki zanlının da, silah ve maskeli olarak daha önce üç ayrı soyguna karıştığı belirtildi.

Saldırganların kısa sürede yakalanmasında, olayın ve Yusuf Özgür’ün profilinin Amerika’da hem ulusal hem de yerel basında geniş yer bulması etkili oldu.

Yusuf Özgür’ün Maryland’deki Diyanet Camisi’nde kılınan cenaze namazına, onu tanıyan tanımayan, ABD’deki Türk toplumundan birçok kişinin yanı sıra Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da katıldı. Virginia Fredericksburg’da toprağa verilen Özgür’ün geride kalan iki çocuğu ve eşi için bağış toplama sitesi GoFundMe’de bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyaya 4 gün içinde 3 binden fazla katıldı ve 165 bin dolar toplandı.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Amerika-Çin İlişkilerinin Geleceği Silikon Vadisi'ni Nasıl Etkiler?Amerika-Çin İlişkilerinin Geleceği Silikon Vadisi'ni Nasıl Etkiler?
Rusya: Libya'da uçuşa yasak bölgeye karşıyızRusya: Libya'da uçuşa yasak bölgeye karşıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya'da balıkçı, okyanusa düşen koalayı böyle kurtardı

Çırpınırken gördü hemen suya atladı

Cesur balıkçı koalayı denizden kurtardı!

Cesur balıkçı koalayı denizden kurtardı!

Kıbrıs Rum Kesimi'nde tartışma yaratan tecavüz kararı!

Kıbrıs Rum Kesimi'nde tartışma yaratan tecavüz kararı!

İran Dışişleri: ABD'nin terörizmi desteklediğinin kanıtı!

İran Dışişleri: ABD'nin terörizmi desteklediğinin kanıtı!

Türkiye Antarktika'da ne yapıyor?

Türkiye Antarktika'da ne yapıyor?

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı Basra Körfezi'ndeki durumu kışkırtıyor

Lavrov: Batı Basra Körfezi'ndeki durumu kışkırtıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.