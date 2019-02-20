ABD: Şimdilik Suriye'den çekilme takvimimiz yok

Sözcü Palladino Türkiye ile "aktif temas" halinde olduklarını söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino askeri birliklerin Suriye'den çekilmesiyle ilgili tarih tespit etmediklerini söyledi. Sözcü gazetecilerin sorularını cevapladığı bakanlıktaki basın brifinginde henüz çekilme takvimlerinin olmadığını ve çekilmenin iyi planlanmış ve koordineli bir şekilde uygulanacağını belirtti.

Robert Palladino çekilme kararlarının değişmediğini ve bölgede güvenli bölge oluşturma konusunu Türkiye ile ‘aktif biçimde' görüştüklerini açıkladı. Palladino ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Avrupa ve Arap ülkelerinden de destek isteyip istemedikleri konusuna değinmedi.

ABD kuvvetlerinin güvenli bir şekilde çekilmesi ve Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarı sağlama çabaları doğrultusunda "Türkiye ile aktif temas halinde olduklarını" belirten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin güvenlik kaygılarını da ciddiye aldıklarını söyledi.

‘Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz'