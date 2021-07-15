ABD Sincan'dan Her Tür Ürün Alımını Yasaklama Hazırlığında

Amerikan Senatosu, Uygurlar ve bölgedeki müslümanlara yönelik uygulamalar gerekçesiyle, Çin’in Sincan bölgesinden her türlü ürün ithalatına yasak getirme kararı aldı.

“Uygur Zorla Çalıştırma Önleme Yasası” olarak bilinen ve Senato’da kabul edilen yasa, ABD yönetiminin bölgede soykırım uygulandığı gerekçesiyle Çin’e yönelik attığı yeni adım oldu.

Yasa senatoda oybirliğiyle kabul edildi. Yasaya göre bölgeden gelen ürünlerin üretiminde Uygurlar ya da müslümanların zorla çalıştırılmasına dair herhangi bir kanıt olması durumunda ürünün ABD tarafından satın alınması yasaklanıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi’nden geçmesi ve ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından da onaylanması gerekiyor. Sürecin ne zaman tamamlanacağı net olmasa da yasanın hem Temsilciler Meclisi’nden de geçmesi hem de Başkan tarafından onaylanması bekleniyor.

Yasayı hazırlayan senatörlerden Cumhuriyetçi Marco Rubio ve Demokrat Jeff Merkley, Temsilciler Meclisi’ne bu kouda hızla harekete geçme çağrısında bulundu.

Rubio yaptığı açıklamada “Çin yönetiminin insanlığa karşı suçlarına göz yummayacağız ve Çinli şirketlerin bu korkunç tacizlerden kazanç sağlamasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir ABD’li şirket bu tacizlerden kazanç elde etmemeli. Hiçbir ABD vatandaşı, bu kölelikle üretilen ürünlerden satın almamalı” dedi.

Biden yönetimi Salı günü yaptığı bir açıklamayla şirketlere yönelik bir uyarıda bulundu ve bazı yeni yaptırımlar getirdi. Yönetim, ABD’li şirketlerin Sincan’daki üretim merkezleriyle iş yapmaları halinde ABD yasalarına aykırı harekette bulunacakları uyarısında bulundu.

Çin yönetimi Uygur özerk bölgesinde Uygur Türkleri ve müslümanlara yönelik soykırım uygulamakla suçlanıyor.

