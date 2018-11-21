"ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"

DUHOK (AA) - Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri Haydar Şeşo, ABD'nin terör örgütü PKK konusunda iki yüzlü bir siyaset izlediğini, Suriye'nin kuzeyi üzerinden Musul'un Sincar ilçesindeki PKK'lı teröristlere destek verdiğini belirtti.

Musul'un Sincar ilçesinde ikamet eden Şeşo, AA muhabirine, bölgedeki "ABD-PKK dayanışması" hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin terör örgütüne yaklaşımını sert bir dille eleştiren Şeşo, "ABD, PKK konusunda iki yüzlü bir siyaset izliyor. Washington yönetimi bir yandan PKK üst düzey sorumlularının başına ödül koyuyor, diğer yandan Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeyinde iş birliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sincar'ın PKK'ya ait askeri kamp ve karargâhlarla dolu olduğunu söyleyen Şeşo, "ABD, PKK ve ona bağlı gruplarla tam bir dayanışma içinde. Bu çerçevede PKK, zorla alıkoyduğu Ezidileri Şengal'de kurduğu askeri eğitim kamplarında silah altına alıyor." bilgisini verdi.

Şeşo, "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG üzerinden Şengal'deki PKK ve ona bağlı gruplara yardım gönderiyor." dedi.