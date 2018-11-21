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"ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri Haydar Şeşo: "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG üzerinden Şengal'deki PKK ve ona bağlı gruplara yardım gönderiyor"

DUHOK (AA) - Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri Haydar Şeşo, ABD'nin terör örgütü PKK konusunda iki yüzlü bir siyaset izlediğini, Suriye'nin kuzeyi üzerinden Musul'un Sincar ilçesindeki PKK'lı teröristlere destek verdiğini belirtti.

Musul'un Sincar ilçesinde ikamet eden Şeşo, AA muhabirine, bölgedeki "ABD-PKK dayanışması" hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin terör örgütüne yaklaşımını sert bir dille eleştiren Şeşo, "ABD, PKK konusunda iki yüzlü bir siyaset izliyor. Washington yönetimi bir yandan PKK üst düzey sorumlularının başına ödül koyuyor, diğer yandan Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeyinde iş birliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sincar'ın PKK'ya ait askeri kamp ve karargâhlarla dolu olduğunu söyleyen Şeşo, "ABD, PKK ve ona bağlı gruplarla tam bir dayanışma içinde. Bu çerçevede PKK, zorla alıkoyduğu Ezidileri Şengal'de kurduğu askeri eğitim kamplarında silah altına alıyor." bilgisini verdi.

Şeşo, "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG üzerinden Şengal'deki PKK ve ona bağlı gruplara yardım gönderiyor." dedi.

Irak merkezi hükümetinden yetkililerin Türkiye ile yaptıkları toplantılarda PKK'nın Irak topraklarında kalmayacağını vurguladığını hatırlatan Şeşo, ancak örgüte Irak ordusu ve Haşdi Şabi üzerinden mali destek verildiğini iddia etti.

- PKK'nın Sincar'da konuşlanması

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırısı sırasında Ezidileri koruma bahanesiyle Suriye ve Kandil'den gelerek bölgede konuşlanmaya başlamıştı.

Sincar'ın DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen bölgede yayılmacı bir politika izleyen örgüt, Ezidileri silahlandırıp farklı isimler altında gruplar kurmuştu.

Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de tartışmalı bölgelere yönelik askeri operasyonda Sincar başta olmak üzere birçok yerde kontrolü sağlamıştı.

Sincar'ın Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinden sonra Mart 2018'de PKK, ilçeden çekildiğini öne sürmüş, Irak ordusunun da örgütün boşalttığı kamplara yerleştiği iddia edilmişti. Ancak bunların aksine PKK bölgedeki yayılmacı politikasına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil ırak Sincar

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