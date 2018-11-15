HABER

İlk kafile sınıra ulaştı! ABD askerleri müdahale etmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

Orta Amerika’daki ülkelerden ABD’ye giriş yapmak için yola çıkan göçmenlerin ilk kafilesi ABD sınırına ulaştı.

İlk kafile sınıra ulaştı! ABD askerleri müdahale etmedi

Sınır Devriye Ajanları’nın gözleri önünde, yaklaşık 20 kişiden oluşan kafile Tijuana Plajı'nda ABD ile Meksika’yı bölen metal panellere tırmanmaya başladı.

2220823_810x458

Tijuana'ya ulaşan kişilerin ise sınırı geçtikten sonra ABD makamlarından iltica talebinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı Sekreteri James Mattis acil olarak bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

2018-11-15T011145Z_1828461352_RC1C6F7811C0_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN

ABD sınırına ulaşmak için yola çıkan diğer kafilelerin ise henüz Meksika’nın iç kesimlerinde yolculuklarına devam ettikleri belirtildi.

2018-11-15T011630Z_738920070_RC1924E12D50_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN

Bunların arasında yaklaşık 200 kişilik bir grubun Meksika’nın başkenti Meksiko’da bir spor salonunda kaldığı aktarıldı. El Salvador'dan gelen yaklaşık 2 bin göçmenden oluşan diğer bir grubun ise Meksika’nın Veracruz eyaletindeki Sayula bölgesine yaklaştığı belirtildi.


PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
CIA'in korkunç projesi ortaya çıktı! Suçlulara ilaç verip...CIA'in korkunç projesi ortaya çıktı! Suçlulara ilaç verip...
AfD'de bağış skandalı büyüyorAfD'de bağış skandalı büyüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Orta Amerika Tijuana plajı Meksika James Mattis el salvador

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CIA'in korkunç projesi ortaya çıktı! Suçlulara ilaç verip...

CIA'in korkunç projesi ortaya çıktı! Suçlulara ilaç verip...

Çok önemli açıklama: Birkaç ay içinde bitebilir

Çok önemli açıklama: Birkaç ay içinde bitebilir

First Lady uçakta kavga ettiği yetkiliyi işinden etti!

First Lady uçakta kavga ettiği yetkiliyi işinden etti!

Afrin'in güvenliği özel harekata emanet

Afrin'in güvenliği özel harekata emanet

O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı! Ayda 37 bin TL kazanıyor

O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı! Ayda 37 bin TL kazanıyor

iPhone almaya bir küvet dolusu bozuk parayla gidince...

iPhone almaya bir küvet dolusu bozuk parayla gidince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.