ABD Sınırındaki Göçmen Tesisleri İlk Kez Görüntülendi

Yüzlerce çocuğun 297 metrekare büyüklüğünde sekiz bölmede tutuldukları gözlemlendi. Tek bir bölme içinde 500’den fazla çocuğun bulunduğu belirtildi.

250 kişilik kapasiteye sahip tesiste 4 binden fazla kişinin barındığı görüldü. Bu göçmenlerin çoğunun, yanlarında aileleri olmayan ve buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra ABD Sağlık Bakanlığı yönetimindeki barınma yerlerine götürülen, daha sonra da bir aile ferdi ya da koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilen çocuklardan oluştuğu gözlemlendi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimi, Associated Press haber ajansından iki gazeteci ile CBS televizyonundan bir haber ekibinin Teksas eyaletindeki Rio Grande Vadisi’nde bulunan tesisini görüntülemelerine izin verdi.

Son haftalarda binlerce göçmen çocuk ve ailesinin ABD’nin Meksika sınırına gelmesinin ardından, Başkan Joe Biden sınırdaki tesislere ve sürece ilişkin daha şeffaf olunması konusunda baskı altındaydı.

Rio Grande Valley’deki ABD Sınır Devriyesi görevlisi Oscar Escamilla, bir gün içinde 250-300 çocuğun tesise geldiğini ve bundan daha az sayıda çocuğun tesisten ayrıldığını söyleyerek, rakamlardaki orantısızlığa dikkat çekti.

Çocuklar sağlık ve bit kontrolundan geçiriliyor

Basın mensupları, tesiste bulunan çocukların işlemlerinin yapıldığı anları görüntüledi. Gazeteciler, çocukların bit ve sağlık kontrolundan geçirildikleri anlara tanık oldu.

Sınıra gelmek için çoğu uzun bir yolculuk yapan çocukların ateşi ölçüldü ve başka bir rahatsızlıklarının olup olmadığı kontrol edildi. Herhangi bir belirti yoksa çocuklara Corona testi uygulanmadı.

Psikolojik testler de uygulanıyor

Görevli hemşirelerin çocuklara psikolojik test uyguladığı ve çocuklara intihar düşüncesi içinde olup olmadıklarına yönelik sorular sordukları gözlemlendi. Çocukların ayakkabı bağcıkları kimsenin zarar görmemesi amacıyla çıkarıldı.

Çocuklardan 14 yaş ve üstü olanların parmak izleri alındı, fotoğrafları çekildi. Daha küçük yaştaki çocuklara ise bu işlem uygulanmadı.