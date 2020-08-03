ABD Şirketinin Suriye'de Petrol Anlaşmasına Türkiye'den Kınama

Türk Dışişleri Bakanlığı, bir Amerikan şirketiyle Suriye’nin kuzeyinde YPG arasında petrol çıkarma konusunda anlaşma imzalanmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan konuya ilişkin açıklamada “PKK/YPG terör örgütü güdümündeki “Suriye Demokratik Güçleri”nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik “Delta Crescent Energy LLC” adlı şirketle bir sözleşme imzaladığı basında bildirilmiştir. PKK/YPG terör örgütü, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez” denildi.

Suriye’deki petrol kaynaklarının çoğunluğunun PYD/YPG kontrolündeki bölgede olduğu biliniyor. Türkiye, YPG’yi terör örgütünün uzantısı olarak kabul ediyor.

