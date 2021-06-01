ABD şirketleri 5G teknolojisinde yer kapma yarışında

Çin, özellikle 5G teknolojilerinde son derece güçlü bir yapıya sahipti. Huawei ise onun en büyük 5G hizmeti sunan markası oldu. Ortaya atılan bazı iddialar üzerine Huawei, ABD tarafından engellendi. Şirket İsveç, Finlandiya ve İngiltere gibi ülkelerde tüm bağlantıları kurmak ile görevliydi.

Genel olarak değerlendirildiğinde bu marka 5G alanında yüzde 20 pazar payı elde etti. Böylesi bir rakam daha önce hiç bir şirket tarafından elde edilmedi. Sadece tek bir pazarda bu kadar büyük bir firma haline gelmesi onu açık hedef haline getirdi.

Yapılan açıklamalara bakıldığında Washington hükümetinin siber güvenlik gibi nedenlerden dolayı Huawei şirketini engellemediği ortaya çıktı. Asıl gerekçe bu markanın çok fazla ileriye gitmesi. 5G teknolojileri ise öyle hafife alınacak bir sistem değil.

Herhangi bir şirket 5G teknolojisini kullanarak karşı tarafın neredeyse tüm sistemlerini ele geçirebilir. Elbette bu siber güvenlik problemi ortaya çıkarmakla birlikte aynı zamanda büyük bir güç sağlıyor. ABD ise Çin merkezli şirketlerin bu gücünü kırmak istiyor.