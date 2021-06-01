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ABD şirketleri 5G teknolojisinde yer kapma yarışında

01.06.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatırlayacağınız üzere bir dönem Huawei şirketine ABD tarafından yasak getirildi ve ABD şirketleri 5G teknolojisinde öne geçmeye başladı. Ülkenin Çin ile olan mücadelesi böylece şirketlere kadar yansımış oldu. Şimdi ise ABD markaları 5G konusunda haksız rekabet oluşturuyor.

ABD şirketleri 5G teknolojisinde yer kapma yarışında

Çin, özellikle 5G teknolojilerinde son derece güçlü bir yapıya sahipti. Huawei ise onun en büyük 5G hizmeti sunan markası oldu. Ortaya atılan bazı iddialar üzerine Huawei, ABD tarafından engellendi. Şirket İsveç, Finlandiya ve İngiltere gibi ülkelerde tüm bağlantıları kurmak ile görevliydi.

Genel olarak değerlendirildiğinde bu marka 5G alanında yüzde 20 pazar payı elde etti. Böylesi bir rakam daha önce hiç bir şirket tarafından elde edilmedi. Sadece tek bir pazarda bu kadar büyük bir firma haline gelmesi onu açık hedef haline getirdi.

Yapılan açıklamalara bakıldığında Washington hükümetinin siber güvenlik gibi nedenlerden dolayı Huawei şirketini engellemediği ortaya çıktı. Asıl gerekçe bu markanın çok fazla ileriye gitmesi. 5G teknolojileri ise öyle hafife alınacak bir sistem değil.

Herhangi bir şirket 5G teknolojisini kullanarak karşı tarafın neredeyse tüm sistemlerini ele geçirebilir. Elbette bu siber güvenlik problemi ortaya çıkarmakla birlikte aynı zamanda büyük bir güç sağlıyor. ABD ise Çin merkezli şirketlerin bu gücünü kırmak istiyor.

Fabrikalardan nesnelerin internetine kadar birçok alanda kullanılma imkanı sunan 5G teknolojileri için Huawei şimdilik devre dışı kaldı. Ancak ABD markaları bu konuda onun yerini almaya çalışıyor. Peki sizce Çinli şirketlerin sektöre bu kadar hakim olması güvenlik problemi yaratır mı?

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Anahtar Kelimeler:
Huawei 5G
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