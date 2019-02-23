HABER

ABD Sivil Toplum Liderlerine Yönelik İddianameden 'Kaygılı'

23.02.2019 22:05 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu 16 kişinin adları verilmiyor, ancak, “Amerika Türkiye’deki savcıların 16 sivil toplum ve medya lideriyle işadamlarına yönelik iddianame hazırlamasından derin kaygı duyuyor” deniyor

ABD Sivil Toplum Liderlerine Yönelik İddianameden 'Kaygılı'

Washington, Türkiye’de 16 sivil toplum lideri hakkında iddianame hazırlanmasından derin kaygı duyduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu 16 kişinin adları verilmiyor, ancak, “Amerika Türkiye’deki savcıların 16 sivil toplum ve medya lideriyle işadamlarına yönelik iddianame hazırlamasından derin kaygı duyuyor” deniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarşamba günü aralarında 16 aydır cezaevinde bulunan işadamı Osman Kavala ve onunla birlikte 15 kişi hakkında iddianame düzenlendiğini açıklamıştı.

Gazeteci Can Dündar, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Yöneticisi Mücella Yapıcı, Türkiye’de faaliyetlerine son veren Açık Toplum Vakfı’nın eski yöneticileri Hakan Altınay ve Gökçe Yılmaz, Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, İstanbul Şehir Plancıları Odası Eski Başkanı Tayfun Kahraman, Bilgi Üniversitesi kurucularından Yiğit Ali Ekmekçi, İnanç Ekmekçi, Mi Minör oyunu yazan Meltem Arıkan ile oyunda rol alan Pınar Öğün Alabora ve Memet Ali Alabora, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater, Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu, ile birlikte Mine Özerden ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu da iddianamede şüpheli olarak yer alan kişiler arasında bulunuyor.

İddianamede Gezi Parkı olaylarının finansmanı ve koordinasyonuyla suçlanan 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

“İfade özgürlüğü hakkının kullanılması ağırlaştırılmış müebbet cezayla sonuçlanmamalı” denilen ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ifade, barışçı toplanma ve dernek kurma haklarının kullanımının herhangi bir sağlıklı demokrasinin temel özellikleri olduğu vurgulanıyor.

Açıklamada, “Türkiye’ye bu özgürlüklere saygı duyması ve keyfi tutuklanan tüm bu kişileri serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz” deniyor.

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
3,4 Milyon Kişi Venezuela’yı Terk Etti3,4 Milyon Kişi Venezuela’yı Terk Etti
Pentagon açıkladı: Bin asker daha gönderiyor!Pentagon açıkladı: Bin asker daha gönderiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkilerini kesti

Flaş gelişme! Siyasi ilişkiler kesildi

Brezilya’dan gelen insan yardım Venezuela’ya girdi

Venezuela'da sıcak saatler! Orduda kopmalar başladı

Pentagon, Meksika sınırına bin asker daha gönderiyor

Pentagon açıkladı: Bin asker daha gönderiyor!

Çocuk parkında korkunç anlar! Şapkası oyuncağa takıldı, havada asılı kaldı

Çocuk parkında korkunç anlar!

'Sürtük' deyince Belçika Meclisi fena karıştı!

'Sürtük' deyince Belçika Meclisi fena karıştı!

Psikopat soyguncu kadını yaktı!

Vahşet! İki kadını bağlayıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.