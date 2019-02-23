ABD Sivil Toplum Liderlerine Yönelik İddianameden 'Kaygılı'

Washington, Türkiye’de 16 sivil toplum lideri hakkında iddianame hazırlanmasından derin kaygı duyduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu 16 kişinin adları verilmiyor, ancak, “Amerika Türkiye’deki savcıların 16 sivil toplum ve medya lideriyle işadamlarına yönelik iddianame hazırlamasından derin kaygı duyuyor” deniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarşamba günü aralarında 16 aydır cezaevinde bulunan işadamı Osman Kavala ve onunla birlikte 15 kişi hakkında iddianame düzenlendiğini açıklamıştı.

Gazeteci Can Dündar, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Yöneticisi Mücella Yapıcı, Türkiye’de faaliyetlerine son veren Açık Toplum Vakfı’nın eski yöneticileri Hakan Altınay ve Gökçe Yılmaz, Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, İstanbul Şehir Plancıları Odası Eski Başkanı Tayfun Kahraman, Bilgi Üniversitesi kurucularından Yiğit Ali Ekmekçi, İnanç Ekmekçi, Mi Minör oyunu yazan Meltem Arıkan ile oyunda rol alan Pınar Öğün Alabora ve Memet Ali Alabora, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater, Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu, ile birlikte Mine Özerden ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu da iddianamede şüpheli olarak yer alan kişiler arasında bulunuyor.