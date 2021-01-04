ABD Siyaseti Georgia Seçimlerine Kilitlendi

Başkan Donald Trump’ın Georgia eyaletinde en üst düzey seçim yetkilisi olan Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’e seçim sonucunu değiştirmesi için ‘yeterli oy’ bulması konusunda baskı yaptığı haberlerinin basına yansımasının ardından Raffensperger, ABC televizyonunun ‘‘Good Morning America’’ programına açıklamalar yaptı. Raffensperger, aksini düşünmesine rağmen Beyaz Saray’ın çağrıya cevap vermesi için baskı yaptığını öne sürdü. ABD basınına yansıyan ses kaydına göre Trump, Raffensperger’den eyalette seçim kaybını tersine çevirmek için gerekli oy sayısını bulmasını istemişti. Raffensperger, görüşmenin perde arkasıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘‘Başkan’la konuşmanın uygun olduğunu hiç düşünmedim, ancak o ısrar etti. Sanırım ekibi aracılığıyla bizi buna zorladı. Konuşmak istediler’’ dedi. Raffensperger, Trump’ın seçim yolsuzluğu iddialarını bir saatlik telefon konuşması sırasında reddetmişti. Raffensperger, ‘‘Konuşmanın büyük kısmını Trump yaptı, biz daha çok dinleyen taraf olduk’’ dedi.

‘‘Ancak şu konuda fikrimi belirtmek isterim, elindeki veriler tamamen yanlış. Oy kullanan ancak ölü görünen yüzlerce kişi olduğunu söyledi. Biz sadece iki kişi bulduk. Bu elindeki verilerin yanlışlığına bir örnek’’ dedi. Georgia eyalet seçim kurulunun tek Demokrat üyesi David Worley ise Trump’ın bu telefon konuşmasıyla Georgia seçim yasalarını ihlal edip-etmediğinin soruşturulmasını istedi. Başkan Trump iki aydır 3 Kasım seçimlerine hile karıştırıldığını ve Demokrat Joe Biden’ın seçim yolsuzluğu sonucu zafer elde ettiğini öne sürüyor. Ancak birçok eyalet, federal denetçilerin raporları ve mahkemeler bu iddiaları reddetti. Biden seçim sonucuna göre 306, Trump ise 232 seçici delegenin oyunu almıştı. Biden halk oylamasında da 7 milyon oyla Trump’ın önünde seçimi tamamlamıştı. Gözler Georgia’daki Senato seçiminde Gözler Georgia’da Salı günü yapılacak ve Senato’da çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek seçimde. Başkan Donald Trump, Pazartesi günü ülkenin ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi olan kuzeybatısındaki Dalton kentini ziyaret ediyor. Trump burada Cumhuriyetçi senatörler David Purdue ve Kelly Leoffler’ın koltuklarını koruması için halktan destek istiyor.