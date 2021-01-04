ABD Siyaseti Georgia Seçimlerine Kilitlendi

Başkan Donald Trump’ın Georgia eyaletinde en üst düzey seçim yetkilisi olan Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’e seçim sonucunu değiştirmesi için ‘yeterli oy’ bulması konusunda baskı yaptığı haberlerinin basına yansımasının ardından Raffensperger, ABC televizyonunun ‘‘Good Morning America’’ programına açıklamalar yaptı.
Raffensperger, aksini düşünmesine rağmen Beyaz Saray’ın çağrıya cevap vermesi için baskı yaptığını öne sürdü.
ABD basınına yansıyan ses kaydına göre Trump, Raffensperger’den eyalette seçim kaybını tersine çevirmek için gerekli oy sayısını bulmasını istemişti.
Raffensperger, görüşmenin perde arkasıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘‘Başkan’la konuşmanın uygun olduğunu hiç düşünmedim, ancak o ısrar etti. Sanırım ekibi aracılığıyla bizi buna zorladı. Konuşmak istediler’’ dedi.
Raffensperger, Trump’ın seçim yolsuzluğu iddialarını bir saatlik telefon konuşması sırasında reddetmişti.
Raffensperger, ‘‘Konuşmanın büyük kısmını Trump yaptı, biz daha çok dinleyen taraf olduk’’ dedi.
‘‘Ancak şu konuda fikrimi belirtmek isterim, elindeki veriler tamamen yanlış. Oy kullanan ancak ölü görünen yüzlerce kişi olduğunu söyledi. Biz sadece iki kişi bulduk. Bu elindeki verilerin yanlışlığına bir örnek’’ dedi.
Georgia eyalet seçim kurulunun tek Demokrat üyesi David Worley ise Trump’ın bu telefon konuşmasıyla Georgia seçim yasalarını ihlal edip-etmediğinin soruşturulmasını istedi.
Başkan Trump iki aydır 3 Kasım seçimlerine hile karıştırıldığını ve Demokrat Joe Biden’ın seçim yolsuzluğu sonucu zafer elde ettiğini öne sürüyor. Ancak birçok eyalet, federal denetçilerin raporları ve mahkemeler bu iddiaları reddetti.
Biden seçim sonucuna göre 306, Trump ise 232 seçici delegenin oyunu almıştı. Biden halk oylamasında da 7 milyon oyla Trump’ın önünde seçimi tamamlamıştı.
Gözler Georgia’daki Senato seçiminde
Gözler Georgia’da Salı günü yapılacak ve Senato’da çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek seçimde.
Başkan Donald Trump, Pazartesi günü ülkenin ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi olan kuzeybatısındaki Dalton kentini ziyaret ediyor. Trump burada Cumhuriyetçi senatörler David Purdue ve Kelly Leoffler’ın koltuklarını koruması için halktan destek istiyor.
Biden ise Atlanta’da Demokrat adaylar Ossoff ve Warnock ile kampanya etkinliklerine katılıyor.
Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de Georgia’da seçim etkinliklerinde yer alıyor.
Eyalette Kasım ayında yapılan seçimde hiçbir isim gerekli yüzde 50 barajını aşamamıştı.
Şu anda Senato’da 48’e karşı 50 koltukla Cumhuriyetçiler’in üstünlüğü var. Ossoff ve Warnock seçimden galip çıkarsa Demokratlar’la Cumhuriyetçiler’in Senato’daki sayısı 50-50 eşit hale gelecek ve oluşabilecek bir anlaşmazlığı başkan yardımcısı koltuğuna 20 Ocak’ta oturacak Demokrat Kamala Harris çözecek. Böylece Demokratlar Senato’da üstünlüğü ele geçirmiş olacaklar.
Bu, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak Joe Biden için oldukça önemli. Biden’ın seçim süresince dile getirdiği vaatlerini yerine getirmesi açısından Senato’da Demokratlar’ın kontrolü elde etmesi önem taşıyor.
Kasım ayında yapılan başkanlık seçiminde Biden, Georgia eyaletini 1992 yılından bu yana kazanan ilk Demokrat olmuştu.
Kasım ayında Georgia’da kullanılan 5 milyon oyun 3,6 milyonu erken oylama sırasında verildi. Seçimin Senato için yapılan ikinci turundaysa 3 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı.
Kasım ayındaki seçimlerde erken kullanılan oyların önemli kısmının Demkrat parti seçmeni tarafından kullanıldığı görüldü. Bu nedenle eyaletin sandıklara giderek oy kullanacağı Salı günü Cumhuriyetçiler açısından büyük önem taşıyor.