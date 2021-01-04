HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD Siyaseti Georgia Seçimlerine Kilitlendi

ABD Siyaseti Georgia Seçimlerine Kilitlendi

04.01.2021 23:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD Siyaseti Georgia Seçimlerine Kilitlendi

Georgia Eyalet Sekreteri, Trump’ın baskı amaçlı telefonu sonrasında basına konuşurken, Trump, Biden, Pence ve Harris eyalette seçim mitingleri yapıyor

Başkan Donald Trump’ın Georgia eyaletinde en üst düzey seçim yetkilisi olan Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’e seçim sonucunu değiştirmesi için ‘yeterli oy’ bulması konusunda baskı yaptığı haberlerinin basına yansımasının ardından Raffensperger, ABC televizyonunun ‘‘Good Morning America’’ programına açıklamalar yaptı.

Raffensperger, aksini düşünmesine rağmen Beyaz Saray’ın çağrıya cevap vermesi için baskı yaptığını öne sürdü.

ABD basınına yansıyan ses kaydına göre Trump, Raffensperger’den eyalette seçim kaybını tersine çevirmek için gerekli oy sayısını bulmasını istemişti.

Raffensperger, görüşmenin perde arkasıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘‘Başkan’la konuşmanın uygun olduğunu hiç düşünmedim, ancak o ısrar etti. Sanırım ekibi aracılığıyla bizi buna zorladı. Konuşmak istediler’’ dedi.

Raffensperger, Trump’ın seçim yolsuzluğu iddialarını bir saatlik telefon konuşması sırasında reddetmişti.

Raffensperger, ‘‘Konuşmanın büyük kısmını Trump yaptı, biz daha çok dinleyen taraf olduk’’ dedi.

‘‘Ancak şu konuda fikrimi belirtmek isterim, elindeki veriler tamamen yanlış. Oy kullanan ancak ölü görünen yüzlerce kişi olduğunu söyledi. Biz sadece iki kişi bulduk. Bu elindeki verilerin yanlışlığına bir örnek’’ dedi.

Georgia eyalet seçim kurulunun tek Demokrat üyesi David Worley ise Trump’ın bu telefon konuşmasıyla Georgia seçim yasalarını ihlal edip-etmediğinin soruşturulmasını istedi.

Başkan Trump iki aydır 3 Kasım seçimlerine hile karıştırıldığını ve Demokrat Joe Biden’ın seçim yolsuzluğu sonucu zafer elde ettiğini öne sürüyor. Ancak birçok eyalet, federal denetçilerin raporları ve mahkemeler bu iddiaları reddetti.

Biden seçim sonucuna göre 306, Trump ise 232 seçici delegenin oyunu almıştı. Biden halk oylamasında da 7 milyon oyla Trump’ın önünde seçimi tamamlamıştı.

Gözler Georgia’daki Senato seçiminde

Gözler Georgia’da Salı günü yapılacak ve Senato’da çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek seçimde.

Başkan Donald Trump, Pazartesi günü ülkenin ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi olan kuzeybatısındaki Dalton kentini ziyaret ediyor. Trump burada Cumhuriyetçi senatörler David Purdue ve Kelly Leoffler’ın koltuklarını koruması için halktan destek istiyor.

Biden ise Atlanta’da Demokrat adaylar Ossoff ve Warnock ile kampanya etkinliklerine katılıyor.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de Georgia’da seçim etkinliklerinde yer alıyor.

Eyalette Kasım ayında yapılan seçimde hiçbir isim gerekli yüzde 50 barajını aşamamıştı.

Şu anda Senato’da 48’e karşı 50 koltukla Cumhuriyetçiler’in üstünlüğü var. Ossoff ve Warnock seçimden galip çıkarsa Demokratlar’la Cumhuriyetçiler’in Senato’daki sayısı 50-50 eşit hale gelecek ve oluşabilecek bir anlaşmazlığı başkan yardımcısı koltuğuna 20 Ocak’ta oturacak Demokrat Kamala Harris çözecek. Böylece Demokratlar Senato’da üstünlüğü ele geçirmiş olacaklar.

Bu, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak Joe Biden için oldukça önemli. Biden’ın seçim süresince dile getirdiği vaatlerini yerine getirmesi açısından Senato’da Demokratlar’ın kontrolü elde etmesi önem taşıyor.

Kasım ayında yapılan başkanlık seçiminde Biden, Georgia eyaletini 1992 yılından bu yana kazanan ilk Demokrat olmuştu.

Kasım ayında Georgia’da kullanılan 5 milyon oyun 3,6 milyonu erken oylama sırasında verildi. Seçimin Senato için yapılan ikinci turundaysa 3 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı.

Kasım ayındaki seçimlerde erken kullanılan oyların önemli kısmının Demkrat parti seçmeni tarafından kullanıldığı görüldü. Bu nedenle eyaletin sandıklara giderek oy kullanacağı Salı günü Cumhuriyetçiler açısından büyük önem taşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Kurtlar şehre indi! Uyarılar peş peşe geldiKurtlar şehre indi! Uyarılar peş peşe geldi
Gözler öğretmen atamalarında!Gözler öğretmen atamalarında!

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Bursa'da dayı yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Bursa'da dayı yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Görüntü Giresun'dan! Aç kalan kurtlar şehre indi

Kurtlar şehre indi! Uyarılar peş peşe geldi

Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

Adil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

Kocaeli'de alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.