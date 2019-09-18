ABD Snowden’ın kitabının gelirini istiyor

Bakanlık kitabın dağıtımının engellenmesini değil, Snowden’ın kitaptan elde edeceği geliri talep ediyor.ABD yönetimi, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) gizli belgelerini ifşa eden eski istihbarat çalışanı Edward Snowden hakkında "gizlilik sözleşmesini" ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Snowden'ın Salı günü piyasaya çıkan "Permanent Record” (Kalıcı Kayıt) adlı kitabının basılmadan önce gereken incelemeler için ilgili kurumlara gönderilmediği belirtilerek, Snowden'ın NSA'nin yanı sıra Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile imzaladığı gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği vurgulandı.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında, açılan dava ile kitabın dağıtımının engellenmesinin hedeflenmediği kaydedilerek, Snowden'ın kitaptan elde edeceği gelirin bakanlığa aktarılmasının talep edildiği belirtildi. Açıklamada, "Maliyeti Birleşik Devletlere yükleyerek bireylerin zenginleşmesine izin vermeyeceğiz” ifadesi kullanıldı.

Otobiyografik kitap

2013 yılından bu yana Rusya'da yaşayan Snowden, otobiyografik kitabında ilk kez kendi hayat hikayesini ve özgürlüğünü riske atarak neden gizli belgeleri ifşa ettiğini anlatıyor. Snowden kitapta, Amerikan istihbarat servislerinin ülke güvenliği adına dinlediği telefonlar ve izlediği e-postalara ilişkin gizli bilgileri nasıl ortaya çıkardığına da yer veriyor.