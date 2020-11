ABD sokakları oylar sayılırken bir kez daha karıştı

ABD’de Başkanlık seçim sonuçlarının belirsizliğini koruması, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden destekçileri arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. New York, Arizona ve Boston’da yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

ABD’de Başkanlık seçimlerinde bu yıl postayla, erken oy kullanma ve sandık başında oy kullanma yoluyla kullanılan oyların sayımı devam ediyor. Bazı eyaletlerde oy sayımının sona ermemesi nedeniyle yeni Başkanın kim olacağı belirsizliğini korurken, sonuçları takip eden binlerce kişi sokaklara döküldü. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden taraftarları arasında tansiyonun yükseldi. New York, Boston ve Arizona’da şiddetli protestolar yaşandı.

New York’ta 50 protestocu gözaltına alındı

New York’ta Beşinci Cadde’deki lüks mağazaların önünde toplanan kalabalık “seçimlerde kullanılan her oyun sayılması” için çağrıda bulundu. Ancak polis memurlarının Greenwich Village yakınlarında trafiği engelleyen birkaç 100 kişilik bir gruba müdahale etmesinin ardından barışçıl yürüyüş şiddetli bir hal aldı. Tabelalara zarar veren ve yangın çıkaran protestoculara polis müdahale etti. Polis memurları göstericilerin yangın çıkarma girişimlerini engelledi. Çıkan olaylar sonucunda 50 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.