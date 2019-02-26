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ABD Somali’de El Şebab’ı Hedef Aldı

26.02.2019 00:13 | Son Güncelleme

ABD ordusu Somali’nin Etiyopya sınırı yakınına düzenlediği hava operasyonunda El Kaide’ye bağlı El Şebab örgütünün 35 üyesinin öldürüldüğünü açıkladı

ABD Somali’de El Şebab’ı Hedef Aldı

ABD ordusu Somali’nin Etiyopya sınırı yakınına düzenlediği hava operasyonunda El Kaide’ye bağlı El Şebab örgütünün 35 üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. El Şebab başta Somali olmak üzere doğu Afrika ülkelerinde faaliyet gösteriyor.

ABD’nin Afrika kıtasından sorumlu askeri komutanlığından yapılan açıklamada, hava operasyonunun Hiran bölgesindeki Beledweyne’nin 37 kilometre doğusunda Pazar günü meydana geldiği belirtildi. Saldırıda kırsal bölgede seyahat etmekte olan El Şebab savaşçılarının hedef alındığı bildirildi.

ABD, son zamanlarda El Kaide bağlantılı El Şebab örgütüne yönelik hava operasyonlarını belirgin şekilde arttırdı. Örgüt, Başkan Donald Trump’ın göreve geldiği 2016 yılından bu yana Afrika’da en çok can alan aşırıcı grupların başında geliyor.

Yetkililer ve uzmanlar grubu bozguna uğratmak için hava operasyonlarından çok daha fazlasına ihtiyaç olduğu görüşünde. Grup halen Somali’nin kırsal bölgelerinde ve güneyinde geniş toprakları kontrol ediyor ve başkent Mogadişu’da ölümcül saldırılar düzenliyor.

Örgüt son olarak Kenya’nın başkenti Nairobi’de Ocak ayında lüks bir otel ve iş merkezi kompleksine saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Örgütün 2017 yılının Ekim ayında Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlayıcı yüklü bir kamyonla düzenlediği saldırıdaysa en az 587 kişi hayatını kaybetmişti. Kamyon bir güvenlik noktasında durdurulmasının ardından havaya uçmuştu. Saldırının asıl hedefinin uluslararası kurumları ve askerleri barındıran güvenli bir bölge olduğu sanılıyor.

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