ABD Somali’ye Yeniden Asker Gönderiyor

Amerikalı iki yetkili, Başkan Joe Biden’ın Somali’ye yeniden asker gönderilmesine onay verdiğini söyledi. Eski Başkan Donald Trump’ın kararıyla tüm askerlerin çekildiği Somali’de birkaç yüz ABD askerinin görevlendirilmesi planlanıyor.

Donald Trump’ın asker çekme kararından önce Somali’de 700 civarında ABD askeri bulunuyordu. ABD askerleri El Kaide bağlantılı El Şebab örgütüne yönelik operasyonlarda yerel güçlere destek veriyorlardı.

Adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı üst düzey bir yetkili, “Başkan Biden, Savunma Bakanı'nın El Şebab'a karşı daha etkili bir mücadele sağlamak için Somali'de kalıcı bir ABD askeri varlığının yeniden kurulması talebine onay verdi. Bu onayla, önceki yönetimin geri çekilme kararından bu yana Somali'ye giriş çıkış yapan ve halihazırda operasyonda olan güçler yeniden konumlandırılacaktır” dedi.

Somali’de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı El Şebab terör örgütü ülkedeki yönetimi devirerek şeriat hükümlerine dayalı bir İslami yönetim kurmak istiyor.

El Şebab özellikle ülkenin başkenti Mogadişu’da sık sık terör saldırıları düzenlemesiyle biliniyor. Bu saldırıların bazılarında Türkler de hedef olmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yılının Aralık ayında Somali’deki ABD askerlerini çekmişti. O tarihten bu yana çevre ülkelerdeki ABD askerlerinin Somali’deki operasyonlara zaman zaman destek sağladıkları biliniyor.

Somali,1991 yılında Muhammed Siad Barre’nin devrilmesinden bu yana ülke içerisinde çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor ve güçlü bir hükümet kurulamıyor. Hükümet güçleri sadece başkent ve çevresindeki bir bölgede denetimi sağlayabiliyor.

