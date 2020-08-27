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ABD son 24 saatte koronavirüsten 1229 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1229 artarak 183 bin 699'a yükseldi.

ABD son 24 saatte koronavirüsten 1229 kişi hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 838 artışla 6 milyon 3 bin 322'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1229 artarak 183 bin 699'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 314 bini, test yapılanlar 78 milyon 639 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 722 bin 4 vakayla Brezilya, 3 milyon 333 bin 732 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 687 bin 500 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 621 bin 673 vakayla Teksas ve 608 bin 722 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 987 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AA


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