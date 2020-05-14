“ABD Son Dönemin En Karanlık Kışını Yaşayabilir”

Dr. Rick Bright Perşembe günü Temsilciler Meclisi’nin Enerji ve Ticaret Komisyonu’nda ifade verdi. Bright, “Bilimde en parlak zihinlerin yönlendirmesiyle dikkatli şekilde adım atmalıyız. Fırsat penceresi artık kapanıyor. (Salgına karşı) mücadelemizi bilime dayalı şekilde güçlendiremezsek, salgının daha da kötüleşeceği ve uzun süreceğinden endişeliyim” dedi.

Daha önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi başkanlığını yürüten Dr. Rick Bright, Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi ve önlem alınması konusunda bakanlık yetkililerini önceden uyardığını ve bu uyarıları sebebiyle eleştirilerin hedefi olduğunu savunmuştu.

Kongre’deki oturuma yüzünde maske ile gelen ve kendisi de aşı geliştirme uzmanı olan Dr. Bright, ABD’nin henüz bir aşı planı olmadığını ve bunun önemli bir endişe kaynağı olduğunu savundu.

ABD ekonomisinde ekonomik faaliyetlere hızlı bir şekilde dönülmesini isteyen Başkan Trump, Dr. Rick Bright için Kongre’deki oturumun başlaması öncesinde Twitter’da paylaştığı mesajında, (görev yeri değiştirildiği için) “tepkili bir personel” olduğunu savundu. Trump, Rick Bright’ı tanımadığını ancak “gösterdiği bu tavırla artık hükümet için çalışmaması gerektiğini” yazdı.

“Görevinin başında olmamasından büyük hayal kırıklığına uğradık”

Dr. Rick Bright, Sağlık Bakanlığı içindeki diğer üst düzey yetkililerle yaşadığı görüş ayrılıkları ve salgınla ilgili Ocak ayında yapmış olduğu uyarıları sebebiyle 10 yıldır görev yaptığı Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi başkanlığından alındığını savunmuş, göreve iadesini talep etmişti.

Geçen ay yine hükümet içinde başka bir göreve atanan Bright, Başkan Trump’ın sık sık adını gündeme getirdiği sıtma ilacı hidroksiklorokinin, Corona virüsüne karşı bir tedavi yöntemi olarak teşvik edilmesine karşı çıktığı için daha önceki görevinden alındığını iddia ediyor.