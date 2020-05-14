“ABD Son Dönemin En Karanlık Kışını Yaşayabilir”

Trump yönetimini Corona virüsü salgınına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyardığı gerekçesiyle görevden alındığını iddia eden eski Sağlık Bakanlığı yetkilisi ABD Kongresi’nde ifade verdi. Dr. Rick Bright, ABD’nin son zamanların “en karanlık kışı” ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
Daha önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi başkanlığını yürüten Dr. Rick Bright, Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi ve önlem alınması konusunda bakanlık yetkililerini önceden uyardığını ve bu uyarıları sebebiyle eleştirilerin hedefi olduğunu savunmuştu.
“ABD’nin henüz bir aşı planı yok”
Dr. Rick Bright Perşembe günü Temsilciler Meclisi’nin Enerji ve Ticaret Komisyonu’nda ifade verdi. Bright, “Bilimde en parlak zihinlerin yönlendirmesiyle dikkatli şekilde adım atmalıyız. Fırsat penceresi artık kapanıyor. (Salgına karşı) mücadelemizi bilime dayalı şekilde güçlendiremezsek, salgının daha da kötüleşeceği ve uzun süreceğinden endişeliyim” dedi.
Kongre’deki oturuma yüzünde maske ile gelen ve kendisi de aşı geliştirme uzmanı olan Dr. Bright, ABD’nin henüz bir aşı planı olmadığını ve bunun önemli bir endişe kaynağı olduğunu savundu.
ABD ekonomisinde ekonomik faaliyetlere hızlı bir şekilde dönülmesini isteyen Başkan Trump, Dr. Rick Bright için Kongre’deki oturumun başlaması öncesinde Twitter’da paylaştığı mesajında, (görev yeri değiştirildiği için) “tepkili bir personel” olduğunu savundu. Trump, Rick Bright’ı tanımadığını ancak “gösterdiği bu tavırla artık hükümet için çalışmaması gerektiğini” yazdı.
“Görevinin başında olmamasından büyük hayal kırıklığına uğradık”
Dr. Rick Bright, Sağlık Bakanlığı içindeki diğer üst düzey yetkililerle yaşadığı görüş ayrılıkları ve salgınla ilgili Ocak ayında yapmış olduğu uyarıları sebebiyle 10 yıldır görev yaptığı Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi başkanlığından alındığını savunmuş, göreve iadesini talep etmişti.
Geçen ay yine hükümet içinde başka bir göreve atanan Bright, Başkan Trump’ın sık sık adını gündeme getirdiği sıtma ilacı hidroksiklorokinin, Corona virüsüne karşı bir tedavi yöntemi olarak teşvik edilmesine karşı çıktığı için daha önceki görevinden alındığını iddia ediyor.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Caitlin Oakley ise Dr. Rick Bright’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Sözcü Salı günü yaptığı açıklamada Dr. Bright’ın virüse karşı tanı kitleri geliştirilmesi amacıyla 1 milyar dolar bütçenin verildiği bir göreve atandığını söyledi.
Oakley, “Amerikan halkı adına işinin başında olmaması ve bu kritik çabada liderlik etmemesinden büyük hayal kırıklığına uğradık” ifadelerini kullandı.
Maske üretimi konusunda uyaran imalatçı da ifade veriyor ,
Dr. Bright’ın ifade verdiği komisyonda ABD’deki en büyük cerrahi maske imalatçısı konumunda olan Prestige Ameritech adlı firmanın sahibi Mike Bowen da ifade veriyor.
Dr. Rick Bright’ın geçen ay Kongre’ye gönderdiği ihbar mektubuna iliştirilen email yazışmalarına göre Mike Bowen, Ocak ayında, üretimi arttırmadığı taktirde ABD’nin elindeki tıbbi yüz maskelerinin tükeneceği uyarısında bulunmuştu.