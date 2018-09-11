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ABD son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

ABD'yi cuma günü etkilemesi beklenen Florence kasırgası nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde yaşayan 1 milyon kişi için tahliye emri verildi - Kasırga nedeniyle son olarak başkent Washington DC ve Maryland'de de acil durum ilan edildi - Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard: - "Florence, ülkemizde büyük bir hasar oluşmasına yol açacak. Kasırganın sonuçlarının telafi edilmesi oldukça uzun bir zaman alacak. Sadece birkaç günde atlatacağımız bir kasırga olmayacak"

ABD'yi cuma günü etkilemesi beklenen ve "son yılların en büyük felaketi" olarak nitelendirilen Florence kasırgası nedeniyle 1 milyon kişiye tahliye emri verildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, yaptığı son açıklamada, kasırganın hızının saatte yaklaşık 210 kilometreye ulaştığı ve Kuzey Carolina'nın bin 360 kilometre güneydoğusunda etkili olduğu belirtildi.

Florence'in şiddetini artırmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Florence karaya ulaştığında oldukça tehlikeli bir kasırga olacak." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşan kasırga nedeniyle ABD'nin doğu kıyısındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde yaşayan 1 milyon kişi için tahliye emri verildi. Tahliye emri verilen bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

- Başkentte acil durum

Kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların perşembe, kasırganın ise cuma sabahı karaya ulaşması bekleniyor .

Meteoroloji uzmanları, kasırga nedeniyle oluşan sel ve şiddetli rüzgarların tahliye emri verilen eyaletler haricinde Tennesse, Georgia, Batı Virginia, Ohio, Maryland ve Pensilvanya'da da etkili olabileceği uyarısı yaptı.

Kasırga nedeniyle son olarak başkent Washington DC ve Maryland'de de acil durum ilan edildi.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard, yaptığı açıklamada, "Florence, ülkemizde büyük bir hasar oluşmasına yol açacak. Kasırganın sonuçlarının telafi edilmesi oldukça uzun bir zaman alacak. Sadece birkaç günde atlatacağımız bir kasırga olmayacak." ifadesini kullandı.

- Son 20 yılın en şiddetli kasırgası olabilir

Meteoroloji uzmanları, şiddeti kategori 4'e çıkan Florence'in ABD anakarasını son 20 yılda vuran en şiddetli kasırga olabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "Florence'in son yıllarda doğu kesimini vuran en kötü kasırgalardan biri olabileceği bilgisini aldım. Ayrıca Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia'yı doğrudan vuracağı söylendi. Lütfen hazırlıklı ve güvende olun." demişti.

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ABD Florence Kasırgası

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