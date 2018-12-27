İSTANBUL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı ve sonrasında yaşanması muhtemel gelişmeler değerlendirildi.

SETA'nın Eyüp'teki binasında gerçekleştirilen "ABD Sonrası Suriye" Paneli'nin yöneticiliğini, SETA'nın strateji araştırmacılarından Veysel Kurt yaptı.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, ABD Başkanı Trump'ın göreve başladıktan sonra birkaç kez Suriye'den çekileceklerine dair açıklamalar yaptığını, DEAŞ'ın bitirilmesi sebebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra Suriye'den tamamen çekilmeye başladıklarını duyurduğunu söyledi.

Erhan, ABD'nin Suudi Arabistan gibi bazı ülkelere paralarını ödediği takdirde kendilerini koruma sözü verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"ABD askeri yapılanmasının dünyadaki sıklet merkezi, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Transatlantik oldu çünkü dünyanın kalbi o dönemde orada atıyordu. Fakat Rumsfeld ile beraber ya da Clinton'un ikinci döneminden itibaren, Trump'ın da ulusal güvenlik stratejisinde zikrettiği, 'benim rakibim Çin'dir.' ABD, askeri yapılanmasının sıklet merkezini yavaş yavaş Asya-Pasifik alanına doğru kaydırıyor. Orta Doğu ne olacak o zaman? Şunu düşünmüşler, 'biz bölgedeki güvenilir müttefiklerimize denetimi devrederiz, buradan çıkarız.' O bölgedeki güvenilir müttefikler içerisinde Suudi Arabistan da var, silahlandırıp öne çıkarmışlardı. Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini yumuşamasını sağlayarak ABD'nin bırakacağı boşluğu Suudi Arabistan'ın doldurmasını arzu ediyorlardı. Fakat bugün gelinen noktada Suudi Arabistan'ın böyle bir şeyi tek başına yapıp yapamayacağı da ayrı bir tartışma konusu."