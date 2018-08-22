ABD Sosyal Medya Devleri Rusya ve İran’a Karşı Atağa Geçti

Amerika’da Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde, teknoloji şirketi Microsoft’un ABD’de iki muhafazakar düşünce kuruluşunun internet sitelerini hedef alan siber saldırıları önlediğini açıklamasının ardından, benzer bir adım da sosyal medya platformları Facebook, Twitter ve Google’dan geldi. Şirketler İran rejiminin propaganda aracı olarak kullandığı iddia edilen yüzlerce hesabın kapatıldığını açıkladı. Facebook da Rusya bağlantılı olduğunu söylediği ikinci bir dezenformasyon kampanyasını önlediğini duyurdu. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook platformunda belirlenen hesapların iki ayrı kampanyanın parçası olduğunu açıkladı. Bunlardan biri İran’da devlet medyasıyla bağlantılı. Diğeri de Washington’ın Rus askeri istihbaratıyla ilişkilendirdiği kaynaklarla bağlantılı. İranlı yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Kremlin ise Facebook’tan gelen suçlamaları reddetti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova’nın bu tür açıklamalara anlam veremediğini ve yeni ortaya atılan iddiaların da Rusya’nın daha önce yalanladığı iddiaların kopyası olduğunu savundu.

Sosyal medya devleri, Amerika’da Kasım ayında yapılacak ara seçimlere müdahale etmeye yönelik dış kaynaklı olası girişimlere karşı önlem alıyor. Amerika bu yıl başında iç siyasete müdahale ettikleri gerekçesiyle 13 Rus vatandaşını suçlamıştı. Ancak siber güvenlik firması FireEye tarafından ortaya çıkarılan İran kaynaklı faaliyetler sorunun daha da yaygın olabileceğini gösterdi. FireEye’ın enformasyon operasyonları uzmanı Lee Foster “Bu tür faaliyetlerde bulunan tek ülkenin Rusya olmadığını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı. FireEye uzmanlarına göre İran kaynaklı girişim, Tahran’ın çıkarlarıyla aynı doğrultuda propaganda amacıyla, sahte haber siteleri ağı, Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus ve Youtube platformlarında açılan sahte sosyal medya hesaplarını kullanıyor. Birleşmiş Milletler’in İran temsilciliği konuyla ilgili yorumda bulunmadı. Söz konusu siber faaliyet, Amerika, İngiltere, Latin Amerika ve Ortadoğu’daki kullanıcıları ay boyunca hedef aldı. Sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan bu siber faaliyetlerde, Suudi Arabistan karşıtı, İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı temaların yanı sıra İran’a destek veren politikaların benimsenmesine yönelik söylemler yer aldı.

FireEye şirketine göre, İran kaynaklı siber faaliyet kapsamında yapılan paylaşımlar daha çok sol eğilimli bir yaklaşım sergilese de ya da Trump karşıtı bazı söylemler içerse de, doğrudan Kasım ayındaki ara seçimi etkilemeye yönelik bir faaliyet gibi görünmüyor. FireEye analisti Foster’a göre İran kaynaklı bu girişimin amacı daha çok Amerika’da iç siyaset söylemini yönlendirmek” “İran ve Rusya kaynaklı girişimlerde benzer yöntem kullanılmış” Facebook’tan yapılan açıklamada da, kaldırılan Rusya bağlantılı hesaplarda Suriye ve Ukrayna siyasetiyle ilgili “sahte birtakım duruşlar” sergilendiği belirtildi. Facebook’a göre bu faaliyet İran kaynaklı kampanya ile bağlantılı değil. Şirketin yaptığı açıklamada “Bu girişimler arasında biz bir bağlantı ya da koordinasyon tespit etmedik. Ancak faaliyetleri konusunda diğer kullanıcıları yanlış yönlendirmek amacıyla hesaplar ağı yaratarak benzer taktikler kullanmışlar” denildi. FireEye, Amerikan siyaseti odaklı İran kaynaklı faaliyetin Trump göreve geldikten sonra, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarıyla hız kazandığını, bu hesaplarda bazıları meşru Amerika ya da İran menşeli kaynaklardan alınan makalelerin yayınlandığını söylüyor.